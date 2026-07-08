Wiata przy Polickiej do remontu

Kolejna wiata przystankowa w Szczecinie doczeka się remontu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wkrótce ponownie ogłosi przetarg na odnowienie żelbetowej wiaty przy ulicy Polickiej.
Poprzednie postępowanie zakończyło się fiaskiem z powodu braku chętnych.
Obiekt z 1983 roku zachowa swój charakterystyczny wygląd. Prace obejmą naprawę uszkodzeń, odtworzenie mozaiki i ozdobnych elementów metalowych oraz dostosowanie wiaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 100 dni na przeprowadzenie remontu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Obiekt z 1983 roku zachowa swój charakterystyczny wygląd. Prace obejmą naprawę uszkodzeń, odtworzenie mozaiki i ozdobnych elementów metalowych oraz dostosowanie wiaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 100 dni na przeprowadzenie remontu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski