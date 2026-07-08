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Wiata przy Polickiej do remontu

Region Antoni Stefański

Zrzut ekranu: wiadomosci.szczecin.eu
Zrzut ekranu: wiadomosci.szczecin.eu
Kolejna wiata przystankowa w Szczecinie doczeka się remontu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wkrótce ponownie ogłosi przetarg na odnowienie żelbetowej wiaty przy ulicy Polickiej.
Poprzednie postępowanie zakończyło się fiaskiem z powodu braku chętnych.

Obiekt z 1983 roku zachowa swój charakterystyczny wygląd. Prace obejmą naprawę uszkodzeń, odtworzenie mozaiki i ozdobnych elementów metalowych oraz dostosowanie wiaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 100 dni na przeprowadzenie remontu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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