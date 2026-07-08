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Mieszkańcy domagają się ekranów. "To będzie nie do zniesienia"

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Mieszkańcy okolic ulic Chopina oraz Wszystkich Świętych w Szczecinie domagają się ekranów akustycznych.
Chodzi o przejeżdżające w pobliżu ich domów pociągi, które - w ocenie mieszkańcow - generują nadmierny hałas.

- Zwykle one są stawiane w takich okolicznościach, więc to chyba trochę dziwne. - Jest taki hałas w zależności od tego, jak szybko jedzie pociąg. Im szybciej jedzie, tym większy hałas. Jak zwykle jest taka postawa, zwalanie z jednego na drugiego. - Po prostu są takie wstrząsy, jak jedzie pociąg, to zakłóca, człowiek nie może nawet telewizora oglądać bez zakłóceń. - PKP to już od wielu lat nie chce postawić ekranu, bo my pisaliśmy już nie raz petycję, żeby postawili. Robili badania, były przekroczone decybele i do tej pory nic nie było zrobione. - Jest to dla nas ogromny dyskomfort, siedzenia nawet na ogródku przy tych torach. A jak będzie jeździł pociąg co 15 minut, to będzie to nie do zniesienia - mówią okoliczni mieszkańcy.

Spółka PKP PLK informuje, że po uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na tej trasie możliwe będzie przeprowadzenie kontrolnych pomiarów hałasu. Jeśli wykażą one przekroczenie obowiązujących norm, spółka będzie mogła ponownie przeanalizować potrzebę zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

Zwróciliśmy się do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe z pytaniem o to, jaki poziom hałasu generowany jest na tym odcinku i czy nie przekraczał dopuszczalnych norm. Czekamy na odpowiedź.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mieszkańcy okolic ulic Chopina oraz Wszystkich Świętych w Szczecinie domagają się ekranów akustycznych. Chodzi o przejeżdżające w pobliżu ich domów pociągi, które - w ocenie mieszkańcow - generują nadmierny hałas.

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