Maturę można poprawić, ale trzeba się zgłosić

Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, 4 bm. Rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Prawie co piąty maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Z tego 12 procent absolwentów nie zdało tylko jednego egzaminu ustnego lub pisemnego na poziomie podstawowym.Takie osoby mogą jeszcze w sierpniu przystąpić do niego w sesji poprawkowej, ale trzeba to zgłosić - mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.- To jest bardzo ważne, aby do 15 lipca, czyli do środy, złożyła pisemne oświadczenie o zamiarze właśnie przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Takie oświadczenie składa się do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tam gdzie, była złożona deklaracja maturalna - informuje Zakrzewski.W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w dodatkowym terminie w czerwcu oraz w terminie poprawkowym w sierpniu, zostaną ogłoszone 11 września.