Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Maturę można poprawić, ale trzeba się zgłosić

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, 4 bm. Rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, 4 bm. Rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Prawie co piąty maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Z tego 12 procent absolwentów nie zdało tylko jednego egzaminu ustnego lub pisemnego na poziomie podstawowym.

Takie osoby mogą jeszcze w sierpniu przystąpić do niego w sesji poprawkowej, ale trzeba to zgłosić - mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.

- To jest bardzo ważne, aby do 15 lipca, czyli do środy, złożyła pisemne oświadczenie o zamiarze właśnie przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Takie oświadczenie składa się do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tam gdzie, była złożona deklaracja maturalna - informuje Zakrzewski.

W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w dodatkowym terminie w czerwcu oraz w terminie poprawkowym w sierpniu, zostaną ogłoszone 11 września.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Takie osoby mogą jeszcze w sierpniu przystąpić do niego w sesji poprawkowej, ale trzeba to zgłosić - mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od 04 lipca oglądane 5631 razy)
  2. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od wczoraj oglądane 4712 razy)
  3. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od 03 lipca oglądane 3681 razy)
  4. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od dzisiaj oglądane 3424 razy)
  5. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od 04 lipca oglądane 3328 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowe stroje Pogoni. "Mogliśmy sobie pozwolić na większą ekstrawagancję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odnowione oficyny, nowe mieszkania, windy i przestrzeń dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przed wyjazdem pamiętaj by pupilowi wyrobić medyczny paszport [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stowarzyszenie KociArka zmaga się z kocią górką i apeluje o pilne adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Porządki na Syrenich Stawach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nieumyte owoce leśne mogą być źródłem zakażeń [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty