Stargardzki MOPS kupi kolejne opaski bezpieczeństwa

Te niewielkie urządzenia pomagają w codziennym dbaniu o zdrowie, a w niektórych sytuacjach mogą nawet uratować życie.
Na zakup opasek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie pozyskał ponad 100 tysięcy złotych rządowego dofinansowania.
Działanie opasek jest bardzo proste, urządzenie wygląda jak zegarek. Całodobowo monitoruje ciśnienie i umożliwia użytkownikom natychmiastowe wezwanie pomocy lub samo wysyła sygnał alarmowy – np. w razie upadku albo zatrzymania akcji serca.
W ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” z opasek bezpieczeństwa korzysta już ponad setka Stargardzian.
Działanie opasek jest bardzo proste, urządzenie wygląda jak zegarek. Całodobowo monitoruje ciśnienie i umożliwia użytkownikom natychmiastowe wezwanie pomocy lub samo wysyła sygnał alarmowy – np. w razie upadku albo zatrzymania akcji serca.
W ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” z opasek bezpieczeństwa korzysta już ponad setka Stargardzian.
Edycja tekstu: Michał Król