Zaniedbany skwer przy Alei Niepodległości odstrasza Szczecinian [ZDJĘCIA]

Choć od szczecińskiej Bramy Portowej do Starego Miasta jest zaledwie kilka kroków, przejście między budynkami przy Alei Niepodległości od lat nie zachęca do spacerów.

Sprawą zainteresował się radny Stanisław Kaup. Reprezentant Koalicji Obywatelskiej uważa, że wypadałoby zabezpieczyć fundusze na modernizację.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Zaniedbany skwer, który od dawna prosi się o zmiany. Popękane schody, zniszczone płytki, słabe oświetlenie i śmieci. Zdaniem mieszkańców to miejsce zdecydowanie wymaga remontu.- Tak jak widać, no Boże. - No widać jak jest zaniedbane, jak jest zaśmiecone. Ile tutaj żuli przychodzi, jak śmierdzi uryną. - Co tu jest nie tak? Starością czuć. - Na pewno ludzie powinni wrzucać rzeczy do śmieci, prawnie. - Że te płyty chodnikowe by się przydało wyprostować. - A poza tym to jest chyba reprezentacyjna jakaś część Szczecina i uważam, że dawno władze miasta powinny się tym zająć - mówią Szczecinianie.- Przede wszystkim uporządkowanie stanu wizualnego kafli, pękających płyt chodnikowych oraz niszczejących schodów, żeby w końcu to wyglądało tak, jak przystało na centrum europejskiego miasta - podkreśla Kaup.Jak ustaliliśmy, zarządcą tego terenu jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Do ZDiTM wysłaliśmy pytania dotyczące planów remontu i utrzymania tego miejsca. Czekamy na odpowiedź.