Najmłodsi Szczecinianie poznają historię średniowiecza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wakacyjna podróż w czasie. Młodzi Szczecinianie przez cały tydzień mogą brać udział w warsztatach przygotowanych przez Muzeum Narodowe na Wałach Chrobrego.

- Dowiedzieliśmy się o tym, jakie uzbrojenie miał rycerz, jakie były typy hełmów. - Możemy tu zobaczyć jak wyglądali rycerze, jak wyglądają wszystkie te ich rzeczy. - Kiedy one były, jak się zmieniały czasy - mówią dzieci.





- Przechodzimy sobie od kultury rycerskiej do tego, jak wyglądały herby, jakie są zasady podstawowe heraldyki. Warsztaty wakacyjne odbywają się co roku, tak żeby odzwierciedlała ta różnorodność oferty muzeum i bogactwo tematów w które można uczestników wprowadzić - mówi Anna Roślewska z działu edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

To połączenie lekcji historii z kreatywnymi zajęciami plastycznymi. W czwartek młodzi adepci historii udali się w podróż do średniowiecza.W piątek na warsztatach uczestnicy poznają zabawki dawnego Szczecina oraz zagrają w kulki kapsle czy hacele.