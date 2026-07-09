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Najmłodsi Szczecinianie poznają historię średniowiecza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Wakacyjna podróż w czasie. Młodzi Szczecinianie przez cały tydzień mogą brać udział w warsztatach przygotowanych przez Muzeum Narodowe na Wałach Chrobrego.
To połączenie lekcji historii z kreatywnymi zajęciami plastycznymi. W czwartek młodzi adepci historii udali się w podróż do średniowiecza.

- Dowiedzieliśmy się o tym, jakie uzbrojenie miał rycerz, jakie były typy hełmów. - Możemy tu zobaczyć jak wyglądali rycerze, jak wyglądają wszystkie te ich rzeczy. - Kiedy one były, jak się zmieniały czasy - mówią dzieci.

- Przechodzimy sobie od kultury rycerskiej do tego, jak wyglądały herby, jakie są zasady podstawowe heraldyki. Warsztaty wakacyjne odbywają się co roku, tak żeby odzwierciedlała ta różnorodność oferty muzeum i bogactwo tematów w które można uczestników wprowadzić - mówi Anna Roślewska z działu edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W piątek na warsztatach uczestnicy poznają zabawki dawnego Szczecina oraz zagrają w kulki kapsle czy hacele.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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