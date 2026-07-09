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Autobusowa "13" na promenadę i z powrotem

Region Tomasz Domański

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujski magistrat przypomina o autobusowej linii nr 13.
Od lipca do końca sierpnia mieszkańcy i turyści zmierzający na promenadę mogą korzystać z bezpośredniego połączenia na linii od przystanku Wybrzeże Władysława IV do dzielnicy nadmorskiej.

Rozkład jazdy został skoordynowany z kursowaniem promów, dzięki czemu przesiadka ma przebiegać możliwie szybko i sprawnie.

Autobusy linii nr 13 odjeżdżają co pół godziny od godz. 9 do 17 w obu kierunkach.

Edycja tekstu: Michał Król

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