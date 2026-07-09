Autobusowa "13" na promenadę i z powrotem

Świnoujski magistrat przypomina o autobusowej linii nr 13.

Edycja tekstu: Michał Król

Od lipca do końca sierpnia mieszkańcy i turyści zmierzający na promenadę mogą korzystać z bezpośredniego połączenia na linii od przystanku Wybrzeże Władysława IV do dzielnicy nadmorskiej.Rozkład jazdy został skoordynowany z kursowaniem promów, dzięki czemu przesiadka ma przebiegać możliwie szybko i sprawnie.Autobusy linii nr 13 odjeżdżają co pół godziny od godz. 9 do 17 w obu kierunkach.