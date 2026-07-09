Koniec budowy SDS-u. Mieszkańcy skorzystają za kilka miesięcy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowy Szczeciński Dom Sportu gotowy. To jeden z największych miejskich obiektów sportowych ostatnich lat.

- Obecnie trwają przygotowania do jego pełnego uruchomienia i tym samym oddania do użytkowania - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Prace budowlane zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy po odbiorach technicznych i jest w trakcie przekazywania użytkownikowi, czyli MOSiR-owi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Obiekt jest znacznie większy i ma służyć wielu dyscyplinom - mówi kierownik projektu Tomasz Stefańczyk. - Funkcjonalnie doszły sale treningowe, zwiększyła się liczba szatni, powiększył się basen, powiększyła się sama hala, więc ten obiekt mocno urósł w granicach tej działki, która tutaj była.- Na oficjalne otwarcie SDS-u mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze chwilę poczekać - informuje zastępca prezydenta Michał Przepiera. - Jeżeli chodzi o otwarcie całkowite dla mieszkańców, choć będzie wcześniej możliwość zapoznawania z tym obiektem, to będzie gdzieś w okresie jesiennym, po okresie wakacyjnym, kiedy prawdopodobnie byśmy chcieli zacząć od jakiegoś dużego wydarzenia sportowego i pokazać mieszkańcom halę w ramach tego wydarzenia.W środku są między innymi basen, hala widowiskowo-sportowa, sale treningowe oraz przestrzeń do organizacji zawodów i koncertów.