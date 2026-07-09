Wybitny muzyk ma zostać pierwszym Ambasadorem Świnoujścia

Andrzej Smolik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Andrzej Smolik ma zostać pierwszym oficjalnym Ambasadorem Świnoujścia. Decyzję w tej sprawie podjęła jednogłośnie specjalna kapituła.

- Pochodzący ze Świnoujścia wybitny muzyk, kompozytor i producent muzyczny jest o krok od zdobycia nowego, wyjątkowego tytułu - informuje rzecznik magistratu Wojciech Basałygo. - Kapituła podjęła jednogłośnie taką decyzję. Uważa, że Andrzej Smolik w swoich zasługach w dotychczasowym życiu i dokonaniach rzeczywiście nadawałby się na takiego ambasadora. Natomiast ostatecznie decyzję o tym podejmie Rada Miasta. Chcemy co roku honorować w ten sposób takie osoby.



Pochodzący ze Świnoujścia wybitny muzyk, kompozytor i producent jest laureatem sześciu Fryderyków i Paszportu Polityki.



Od lat promuje swoje rodzinne miasto w całym kraju.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski