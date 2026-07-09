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Wybitny muzyk ma zostać pierwszym Ambasadorem Świnoujścia

Region Joanna Maraszek

Andrzej Smolik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Andrzej Smolik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Andrzej Smolik ma zostać pierwszym oficjalnym Ambasadorem Świnoujścia. Decyzję w tej sprawie podjęła jednogłośnie specjalna kapituła.
- Pochodzący ze Świnoujścia wybitny muzyk, kompozytor i producent muzyczny jest o krok od zdobycia nowego, wyjątkowego tytułu - informuje rzecznik magistratu Wojciech Basałygo. - Kapituła podjęła jednogłośnie taką decyzję. Uważa, że Andrzej Smolik w swoich zasługach w dotychczasowym życiu i dokonaniach rzeczywiście nadawałby się na takiego ambasadora. Natomiast ostatecznie decyzję o tym podejmie Rada Miasta. Chcemy co roku honorować w ten sposób takie osoby.

Pochodzący ze Świnoujścia wybitny muzyk, kompozytor i producent jest laureatem sześciu Fryderyków i Paszportu Polityki.

Od lat promuje swoje rodzinne miasto w całym kraju.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Pochodzący ze Świnoujścia wybitny muzyk, kompozytor i producent muzyczny jest o krok od zdobycia nowego, wyjątkowego tytułu - informuje rzecznik magistratu Wojciech Basałygo.

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