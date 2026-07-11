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Otwarte wykopaliska archeologiczne, które można odwiedzić w drodze nad morze

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Zabytki prosto z wykopu archeologicznego i odkrywanie wczesnośredniowiecznej historii Wolina "na żywo" - można to zobaczyć jeszcze do połowy sierpnia.
Archeolodzy badający wolińskie Srebrne Wzgórze zapraszają chętnych do odwiedzenia ich przy pracy. Fragmenty ceramiki, norweskie osełki, ale też pozostałości chat... - zabytków do obejrzenia jest sporo.

- Czasami to są drobne ślady, jak handlowe połączenia, które wnioskujemy na podstawie na przykład osełek, ale liczymy, że mogą być również bardzo bezpośrednie, bo dlaczego by jakiś drużynnik króla duńskiego, Haralda Sinozębego nie mógłby tutaj czegoś zgubić?!Mógłby! - zakłada dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Otwarte dla publiczności badania archeologiczne, takie jak to w Wolinie, są rzadkością w północnej Europie - dodaje naukowiec.

- Staramy się zrobić to możliwie najlepszymi, najnowocześniejszymi metodami i chętnie opowiemy każdemu, kto przyjdzie, co tu się dzieje. Pokażemy też zabytki, później będzie można je dopiero zobaczyć w muzeum, więc to jest też okazja, żeby zobaczyć je sobie na żywo, że tak powiem, świeże, prosto z wykopu... - powiedział.

Archeolodzy pracują na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie od wtorku do soboty w godz. 8-15.30.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Czasami to są drobne ślady, jak handlowe połączenia, które wnioskujemy na podstawie na przykład osełek, ale liczymy, że mogą być również bardzo bezpośrednie, bo dlaczego by jakiś drużynnik króla duńskiego, Haralda Sinozębego nie mógłby tutaj czegoś zgubić?!Mógłby! - zakłada dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
- Staramy się zrobić to możliwie najlepszymi, najnowocześniejszymi metodami i chętnie opowiemy każdemu, kto przyjdzie, co tu się dzieje. Pokażemy też zabytki, później będzie można je dopiero zobaczyć w muzeum, więc to jest też okazja, żeby zobaczyć je sobie na żywo, że tak powiem, świeże, prosto z wykopu... - powiedział.

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