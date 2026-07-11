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Karmajoga. Dzień Psa w Ogrodach Śródmieście [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Od porannej sesji jogi z muzyką na żywo rozpoczął się Dzień Psa w szczecińskich Ogrodach Śródmieście.
Wydarzenie organizowane przez szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ma połączyć relaks z pomocą dla zwierząt.

- Zbieramy pieniążki dla TOZ-u. Cały dochód z praktyki jogi jest przekazywany właśnie Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Dzień Psa, no to bez karmajogi szkoda by było - powiedziała Maria Ciarka prowadza zajęcia jogi.

Karma oznacza w sanskrycie, czyli filozofii jogi, działanie bezinteresowne, które ma na celu zrobienie czegoś więcej. Dlatego jest ta joga z nami, bo jest nam bardzo bliska - podkreśliła Klaudia koordynująca Dzień Psa w Ogrodach Śródmieści.

- Jest bardzo dobrze. Super się czuję, jeszcze w takim towarzystwie pieska, to już w ogóle super - chwaliła jedna z uczestniczek zajęć.

Przez cały dzień prowadzona będzie zbiórka karmy, koców, smyczy i innych potrzebnych akcesoriów dla podopiecznych TOZ.

W programie znalazły się także pokazy psów policyjnych, występy artystyczne, licytacje charytatywne oraz atrakcje dla najmłodszych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Antoniego Stefańskiego [Radio Szczecin]

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