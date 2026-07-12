Szczecin. Rekreacja z szybkim uzupełnieniem kalorii... [ZDJĘCIA]

Uczestnicy tego biegu mogli uzupełnić kalorie na Szczecińskim Bazarze Smakoszy - podczas Zdrowego Eventu.

- Chodzi o udział i o propagowanie zdrowia.

- A zje Pani coś dobrego potem na Bazarze Smakoszy?

- Mam nadzieję. Jagodzianka może....

- Trochę rozgrzewka, natomiast takie biegi w przygotowaniach do startów również są potrzebne.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na starcie rekreacyjnego biegu stawiło się około 30 chętnych głodnych nie tylko sportowych wrażeń.- Jestem fizjoterapeutką i prowadzę luźny klub biegowy, czyli Luźny Rungang. Dzisiaj trasa piękna, malownicza, ponieważ biegniemy z Wałów Chrobrego nabrzeżem, piękne właśnie uroki przyrody i na szczeciński Bazar Smakoszy. I to będzie trasa około pięciu kilometrów - powiedziała Karina Kusiak.- Niedziela, a pan biegnie... Skąd taki pomysł? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.- Żona mnie mówiła - usłyszała w odpowiedzi.- Piątka to dla pana "pikuś", czy będzie jednak trochę potu na czole?- Super wstać rano w niedzielę o świcie i być tutaj.Zdrowy Event w OFF Marinie potrwa do godz. 14.