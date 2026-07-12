Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Szczecin. Rekreacja z szybkim uzupełnieniem kalorii... [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Uczestnicy tego biegu mogli uzupełnić kalorie na Szczecińskim Bazarze Smakoszy - podczas Zdrowego Eventu.
Na starcie rekreacyjnego biegu stawiło się około 30 chętnych głodnych nie tylko sportowych wrażeń.

- Jestem fizjoterapeutką i prowadzę luźny klub biegowy, czyli Luźny Rungang. Dzisiaj trasa piękna, malownicza, ponieważ biegniemy z Wałów Chrobrego nabrzeżem, piękne właśnie uroki przyrody i na szczeciński Bazar Smakoszy. I to będzie trasa około pięciu kilometrów - powiedziała Karina Kusiak.
- Niedziela, a pan biegnie... Skąd taki pomysł? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.
- Żona mnie mówiła - usłyszała w odpowiedzi.
- Chodzi o udział i o propagowanie zdrowia.
- A zje Pani coś dobrego potem na Bazarze Smakoszy?
- Mam nadzieję. Jagodzianka może....
- Piątka to dla pana "pikuś", czy będzie jednak trochę potu na czole?
- Trochę rozgrzewka, natomiast takie biegi w przygotowaniach do startów również są potrzebne.
- Super wstać rano w niedzielę o świcie i być tutaj.

Zdrowy Event w OFF Marinie potrwa do godz. 14.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od 08 lipca oglądane 5046 razy)
  2. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od 09 lipca oglądane 4747 razy)
  3. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od 09 lipca oglądane 3568 razy)
  4. Rzecznik spółki SPA Klonowica odpowiada radnemu
    (od 08 lipca oglądane 1875 razy)
  5. Służby uprzątnęły połamane drzewo. Tramwaje wróciły na trasy [AKTUALIZACJA]
    (od 07 lipca oglądane 1870 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Spacer śladami szczecińskiego Króla tanga [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karmajoga. Dzień Psa w Ogrodach Śródmieście [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin pamiętał o ofiarach ukraińskich nacjonalistów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwsze efekty nowej inwestycji w Dobrej. Ucieszą się piesi i rowerzyści [WIDEO, ZDJĘCIA]
Koniec budowy SDS-u. Mieszkańcy skorzystają za kilka miesięcy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Stargardu zachwyceni nowymi elektrycznymi autobusami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty