Szczecin. Rekreacja z szybkim uzupełnieniem kalorii... [ZDJĘCIA]

Uczestnicy tego biegu mogli uzupełnić kalorie na Szczecińskim Bazarze Smakoszy - podczas Zdrowego Eventu.
Na starcie rekreacyjnego biegu stawiło się około 30 chętnych głodnych nie tylko sportowych wrażeń.
- Jestem fizjoterapeutką i prowadzę luźny klub biegowy, czyli Luźny Rungang. Dzisiaj trasa piękna, malownicza, ponieważ biegniemy z Wałów Chrobrego nabrzeżem, piękne właśnie uroki przyrody i na szczeciński Bazar Smakoszy. I to będzie trasa około pięciu kilometrów - powiedziała Karina Kusiak.
- Niedziela, a pan biegnie... Skąd taki pomysł? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.
- Żona mnie mówiła - usłyszała w odpowiedzi.
Zdrowy Event w OFF Marinie potrwa do godz. 14.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Jestem fizjoterapeutką i prowadzę luźny klub biegowy, czyli Luźny Rungang. Dzisiaj trasa piękna, malownicza, ponieważ biegniemy z Wałów Chrobrego nabrzeżem, piękne właśnie uroki przyrody i na szczeciński Bazar Smakoszy. I to będzie trasa około pięciu kilometrów - powiedziała Karina Kusiak.
- Niedziela, a pan biegnie... Skąd taki pomysł? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.
- Żona mnie mówiła - usłyszała w odpowiedzi.
- Chodzi o udział i o propagowanie zdrowia.
- A zje Pani coś dobrego potem na Bazarze Smakoszy?
- Mam nadzieję. Jagodzianka może....- Piątka to dla pana "pikuś", czy będzie jednak trochę potu na czole?
- Trochę rozgrzewka, natomiast takie biegi w przygotowaniach do startów również są potrzebne.- Super wstać rano w niedzielę o świcie i być tutaj.
Zdrowy Event w OFF Marinie potrwa do godz. 14.
Edycja tekstu: Jacek Rujna