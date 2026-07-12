Zakończyły się badania katedry w Kamieniu Pomorskim [ZDJĘCIA]

Prowadzili je naukowcy z Torunia. Miały na celu lepsze poznanie historii świątyni oraz jej konstrukcji.

Badacze analizowali między innymi mury, materiały budowlane i zachowane elementy architektoniczne. Udało się ustalić, która cześć kościoła powstała jako pierwsza.





- W pierwszym etapie powstała absyda wschodnia razem z prezbiterium. Potem domknięte zostały obydwa skrzydła transeptu i to wszystko zamknęło się w połowie XIII wieku - mówi dr Maciej Prarat z Katedry Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Po tym, jak naukowcy przebadali XIV-wieczną więźbę dachową, ruszyły prace dekarskie na katedrze.





- Każda dachówka została dotknięta przez człowieka. Każda dachówka młoteczkiem była sprawdzana, czy jest też właściwie wypalona. Była wypalana w piecach węglowych. Dach nie jest jednolity. Wygląda tak, jakby to rzeczywiście była jakaś stara dachówka - dodaje proboszcz parafii pod wezwaniem św. Ottona w Kamieniu Pomorskim ksiądz Dariusz Żarkowski.

Badania w kamieńskiej katedrze trwały sześć lat. Na ich podstawie powstanie dokumentacja konserwatorska, której efektem będzie praca naukowa.



