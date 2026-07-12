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Szczeciński Bazar Smakoszy zaskakuje różnorodnością [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Pachnąca szynka, świeża rybka, słodkie ciacho i nowa biżuteria do kompletu? Taki miks tylko na Szczecińskim Bazarze Smakoszy.
Znajdziemy tam lokalne produkty i wystawców z regionu. Co było hitem sprzedaży w tym tygodniu? Sprawdzała Anna Klimczyk.

- Jak tylko jesteśmy w Szczecinie, przyjeżdżamy tutaj, żeby zobaczyć, co się dzieję - mówi jeden z odwiedzających.

No i co się dzieje, co tutaj się kupuje? - pyta dziennikarka.

- Swojskie wyroby, także fantastyczne miejsce - odpowiada jeden z uczestników bazaru.

Co Panie pysznego zjadły? - dopytuje reporterka.

- Drożdżówkę z jeżynami i z ricottą - odpowiada uczestniczka.

Od 1 do 10, jak oceniamy? - dodaje dziennikarka.

- 10 albo i więcej niż 10 - mówi uczestniczka.

A czym Pani się chłodzi? Bo dzisiaj gorąco - dopytuje reporterka.

- Mamy truskawkową matchę i właśnie czekam na sajgonki - odpowiada inna uczestniczka.

To takie nietuzinkowe połączenie matcha z sajgonkami - dodaje dziennikarka.

- Tak, ale bardzo lubię tutaj właśnie z tego stoiska bánh mì jedzonko. - Cynamonki i drożdżówki - odpowiadają odwiedzający.

Hit dzisiejszego dnia to? - dopytuje reporterka.

- Zdecydowanie jagodzianki i drożdżówki z maliną i budyniem - odpowiada jedna z uczestniczek.

Pan chętnie pałaszuje, co tutaj jest jedzone? - pyta dziennikarka.

- Jemy aktualnie pyszne placki z cukinii - odpowiada inny uczestnik.

Szczeciński Bazar Smakoszy odbywa się w każdą niedzielę od godz. 10 do 14.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
bazar

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