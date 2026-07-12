Szczeciński Bazar Smakoszy zaskakuje różnorodnością [ZDJĘCIA]

Pachnąca szynka, świeża rybka, słodkie ciacho i nowa biżuteria do kompletu? Taki miks tylko na Szczecińskim Bazarze Smakoszy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Znajdziemy tam lokalne produkty i wystawców z regionu. Co było hitem sprzedaży w tym tygodniu? Sprawdzała Anna Klimczyk.- Jak tylko jesteśmy w Szczecinie, przyjeżdżamy tutaj, żeby zobaczyć, co się dzieję - mówi jeden z odwiedzających.No i co się dzieje, co tutaj się kupuje? - pyta dziennikarka.- Swojskie wyroby, także fantastyczne miejsce - odpowiada jeden z uczestników bazaru.Co Panie pysznego zjadły? - dopytuje reporterka.- Drożdżówkę z jeżynami i z ricottą - odpowiada uczestniczka.Od 1 do 10, jak oceniamy? - dodaje dziennikarka.- 10 albo i więcej niż 10 - mówi uczestniczka.A czym Pani się chłodzi? Bo dzisiaj gorąco - dopytuje reporterka.- Mamy truskawkową matchę i właśnie czekam na sajgonki - odpowiada inna uczestniczka.To takie nietuzinkowe połączenie matcha z sajgonkami - dodaje dziennikarka.- Tak, ale bardzo lubię tutaj właśnie z tego stoiska bánh mì jedzonko. - Cynamonki i drożdżówki - odpowiadają odwiedzający.Hit dzisiejszego dnia to? - dopytuje reporterka.- Zdecydowanie jagodzianki i drożdżówki z maliną i budyniem - odpowiada jedna z uczestniczek.Pan chętnie pałaszuje, co tutaj jest jedzone? - pyta dziennikarka.- Jemy aktualnie pyszne placki z cukinii - odpowiada inny uczestnik.Szczeciński Bazar Smakoszy odbywa się w każdą niedzielę od godz. 10 do 14.