Szczeciński Bazar Smakoszy zaskakuje różnorodnością [ZDJĘCIA]

Pachnąca szynka, świeża rybka, słodkie ciacho i nowa biżuteria do kompletu? Taki miks tylko na Szczecińskim Bazarze Smakoszy.
Znajdziemy tam lokalne produkty i wystawców z regionu. Co było hitem sprzedaży w tym tygodniu? Sprawdzała Anna Klimczyk.
- Jak tylko jesteśmy w Szczecinie, przyjeżdżamy tutaj, żeby zobaczyć, co się dzieję - mówi jeden z odwiedzających.
No i co się dzieje, co tutaj się kupuje? - pyta dziennikarka.
- Swojskie wyroby, także fantastyczne miejsce - odpowiada jeden z uczestników bazaru.
Co Panie pysznego zjadły? - dopytuje reporterka.
- Drożdżówkę z jeżynami i z ricottą - odpowiada uczestniczka.
Od 1 do 10, jak oceniamy? - dodaje dziennikarka.
- 10 albo i więcej niż 10 - mówi uczestniczka.
A czym Pani się chłodzi? Bo dzisiaj gorąco - dopytuje reporterka.
- Mamy truskawkową matchę i właśnie czekam na sajgonki - odpowiada inna uczestniczka.
To takie nietuzinkowe połączenie matcha z sajgonkami - dodaje dziennikarka.
- Tak, ale bardzo lubię tutaj właśnie z tego stoiska bánh mì jedzonko. - Cynamonki i drożdżówki - odpowiadają odwiedzający.
Hit dzisiejszego dnia to? - dopytuje reporterka.
- Zdecydowanie jagodzianki i drożdżówki z maliną i budyniem - odpowiada jedna z uczestniczek.
Pan chętnie pałaszuje, co tutaj jest jedzone? - pyta dziennikarka.
- Jemy aktualnie pyszne placki z cukinii - odpowiada inny uczestnik.
Szczeciński Bazar Smakoszy odbywa się w każdą niedzielę od godz. 10 do 14.
- Jak tylko jesteśmy w Szczecinie, przyjeżdżamy tutaj, żeby zobaczyć, co się dzieję - mówi jeden z odwiedzających.
No i co się dzieje, co tutaj się kupuje? - pyta dziennikarka.
- Swojskie wyroby, także fantastyczne miejsce - odpowiada jeden z uczestników bazaru.
Co Panie pysznego zjadły? - dopytuje reporterka.
- Drożdżówkę z jeżynami i z ricottą - odpowiada uczestniczka.
Od 1 do 10, jak oceniamy? - dodaje dziennikarka.
- 10 albo i więcej niż 10 - mówi uczestniczka.
A czym Pani się chłodzi? Bo dzisiaj gorąco - dopytuje reporterka.
- Mamy truskawkową matchę i właśnie czekam na sajgonki - odpowiada inna uczestniczka.
To takie nietuzinkowe połączenie matcha z sajgonkami - dodaje dziennikarka.
- Tak, ale bardzo lubię tutaj właśnie z tego stoiska bánh mì jedzonko. - Cynamonki i drożdżówki - odpowiadają odwiedzający.
Hit dzisiejszego dnia to? - dopytuje reporterka.
- Zdecydowanie jagodzianki i drożdżówki z maliną i budyniem - odpowiada jedna z uczestniczek.
Pan chętnie pałaszuje, co tutaj jest jedzone? - pyta dziennikarka.
- Jemy aktualnie pyszne placki z cukinii - odpowiada inny uczestnik.
Szczeciński Bazar Smakoszy odbywa się w każdą niedzielę od godz. 10 do 14.
Edycja tekstu: Michał Tesarski