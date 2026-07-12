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WOPR w Międzyzdrojach stale dba o bezpieczeństwo plażowiczów

Region Tomasz Domański

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Nad Bałtyk wreszcie wróciło słońce i ciepła aura. Plaże wypełniły się turystami. Wszędzie powiewa biała flaga, a morze zdecydowanie się uspokoiło.
Niespokojne dyżury mieli jednak ratownicy WOPR. O najczęstszych sytuacjach, do których dochodziło w Międzyzdrojach, powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin koordynator ratowników Piotr Golian.

- Zaginięcia dzieci, mieliśmy około kilkunastu interwencji w przeciągu weekendu. Kilka zasłabnięć. Z takich poważniejszych rzeczy mieliśmy jeden atak padaczki w wodzie. Na szczęście tutaj nie było podtopienia, także wszystko zakończyło się pomyślnie - poinformował Golian.

Turyści wypoczywający nad morzem są coraz bardziej świadomi zagrożeń jakie mogą pojawić się w czasie plażowania. Zawsze gdy dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń można na nich liczyć - dodał koordynator ratowników w Międzyzdrojach .

- Bardzo dobrze nam się współpracuje tutaj z turystami z Międzyzdrojów, ale to też pewnie przez to, że my w Międzyzdrojach posiadamy radiowęzeł i na bieżąco możemy informować ich, co się dzieje, czego potrzebujemy, czy można wchodzić do wody, czy nie można - podkreślił Golian.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Międzyzdrojach pomagało też strażakom ugasić pożar. Ogniem zajęła się butla z gazem na stoisku gastronomicznym.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
O najczęstszych sytuacjach do których dochodziło w Międzyzdrojach powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin koordynator ratowników Piotr Golian.
Zawsze gdy dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń można na nich liczyć - dodał koordynator ratowników w Międzyzdrojach .

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