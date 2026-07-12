Policjanci z Kołobrzegu poszukują dwóch zaginionych mężczyzn

Kołobrzeska policja prowadzi poszukiwania dwóch zaginionych mężczyzn. Obaj opuścili swoje miejsca zamieszkania i od soboty nie nawiązali kontaktu z rodziną.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Pierwszy nazywa się Piotr Kuczyński. Ma 24 lata, ok. 186 cm wzrostu, ciemne włosy i nie posiada zarostu. Rodzina ostatni raz kontaktowała się z nim telefonicznie w sobotę 11 lipca po godzinie 15:00. Od tego czasu z mężczyzną nie ma kontaktu. Miał on podróżować pociągiem na trasie Szczecin – Kołobrzeg.Drugi to 35-letni Dariusz Krzystoń. Pochodzi z Dębogardu, 11 lipca opuścił on miejsce swojego zamieszkania i od tego czasu jego rodzina nie jest w stanie nawiązać z nim kontaktu.Osoby, które widziały zaginionych lub posiadają informacje o ich lokalizacji proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu pod numerem 47 78 46 511, lub 47 78 46 512, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji.