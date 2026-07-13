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Utrudnienia na ulicy Kruczej w Szczecinie

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kierowców czekają nocne utrudnienia na ulicy Kruczej na szczecińskiej Żelechowej.
Rozpoczyna się odtwarzanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach między ulicami Kormoranów i Bogumińską. To ostatni etap wymiany wodociągu.

Prace będą prowadzone głównie nocą, tak aby ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców i autobusów komunikacji miejskiej. Ruch zostanie utrzymany, jednak w rejonie robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami.

Układanie nowej nawierzchni rozpocznie się dzisiejszej nocy i potrwa około dwóch tygodni.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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