Utrudnienia na ulicy Kruczej w Szczecinie

Kierowców czekają nocne utrudnienia na ulicy Kruczej na szczecińskiej Żelechowej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Rozpoczyna się odtwarzanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach między ulicami Kormoranów i Bogumińską. To ostatni etap wymiany wodociągu.Prace będą prowadzone głównie nocą, tak aby ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców i autobusów komunikacji miejskiej. Ruch zostanie utrzymany, jednak w rejonie robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami.Układanie nowej nawierzchni rozpocznie się dzisiejszej nocy i potrwa około dwóch tygodni.