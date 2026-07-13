Blisko pół miliona złotych wsparcia na inwestycje w powiecie łobeskim

Pieniądze z budżetu województwa zachodniopomorskiego trafią między innymi na modernizację skateparku w Łobzie i trybun stadionowych w Resku oraz Dobrej.
W Radowie Małym powstanie tężnia solankowa, a w kilku sołectwach pojawią się nowe altany, strefy wypoczynku i infrastruktura rekreacyjna.
Część środków zostanie przeznaczona także na programy sterylizacji i opieki nad zwierzętami.
Łącznie wsparcie otrzyma pięć samorządów z powiatu łobeskiego.
Część środków zostanie przeznaczona także na programy sterylizacji i opieki nad zwierzętami.
Łącznie wsparcie otrzyma pięć samorządów z powiatu łobeskiego.
Edycja tekstu: Natalia Chodań