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Blisko pół miliona złotych wsparcia na inwestycje w powiecie łobeskim

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Skatepark w Łobzie. Fot. www.techramps.com/
Skatepark w Łobzie. Fot. www.techramps.com/
Pieniądze z budżetu województwa zachodniopomorskiego trafią między innymi na modernizację skateparku w Łobzie i trybun stadionowych w Resku oraz Dobrej.
W Radowie Małym powstanie tężnia solankowa, a w kilku sołectwach pojawią się nowe altany, strefy wypoczynku i infrastruktura rekreacyjna.

Część środków zostanie przeznaczona także na programy sterylizacji i opieki nad zwierzętami.

Łącznie wsparcie otrzyma pięć samorządów z powiatu łobeskiego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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