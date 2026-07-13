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Kolizja i utrudnienia na S3

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Spore utrudnienia na drodze S3 między Goleniowem a Szczecinem. Na wysokości Rzęśnicy zderzyły się dwa samochody osobowe, nikt nie został poszkodowany.
Zajęty jest lewy pas ruchu, utworzył się około sześciokilometrowy zator - to też przez duże natężenie ruchu.

Można spróbować jazdy przez Rurzycę i Załom, ale w Pucicach również traficie na zator na ulicy Goleniowskiej.

Edycja tekstu: Michał Król

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