Kolizja i utrudnienia na S3

Spore utrudnienia na drodze S3 między Goleniowem a Szczecinem. Na wysokości Rzęśnicy zderzyły się dwa samochody osobowe, nikt nie został poszkodowany.
Zajęty jest lewy pas ruchu, utworzył się około sześciokilometrowy zator - to też przez duże natężenie ruchu.
Można spróbować jazdy przez Rurzycę i Załom, ale w Pucicach również traficie na zator na ulicy Goleniowskiej.
Można spróbować jazdy przez Rurzycę i Załom, ale w Pucicach również traficie na zator na ulicy Goleniowskiej.
Edycja tekstu: Michał Król