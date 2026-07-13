Wypadek i duże utrudnienia na S3

Trzy samochody zderzyły się na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Do wypadku doszło na wysokości Rurzycy.

Na miejscu nadal pracują służby ratunkowe. Jak informuje GDDKiA, utrudnienia potrwają do godziny 16.30.





Utrudnienia są też w kierunku Świnoujścia. Na wysokości Klinisk zderzyły się trzy samochody osobowe. Nikt nie został poszkodowany, ale zablokowany jest jeden pas ruchu.





Edycja tekstu: Michał Król

– To jest 79. kilometr w kierunku Szczecina, na wysokości miejscowości Rurzyca. Doszło do zderzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Dwie osoby zostały poszkodowane. Ruch na trasie S3 na ten moment jest wstrzymany - mówi st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji z Goleniowie