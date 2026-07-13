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Wiceminister rolnictwa zapowiada lepsze czasy dla polskich rybaków

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nadchodzą lepsze dni dla polskiego rybaka - przekonywał w Kołobrzegu Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Chodzi o pieniądze, które mają przypłynąć do sektora rybackiego z Unii Europejskiej.
Chodzi o nowy program Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Jacek Czerniak mówił, że przyszła perspektywa finansowa zostanie dostosowana do realiów funkcjonowania sektora rybackiego.

- Prezydencja cypryjska zwiększyła kwotę z 2 miliardów euro dla wszystkich 27 państw, do 4 miliardów. Pieniędzy na tę perspektywę 2028-2034 r. będzie więcej z punktu widzenia Polski - mówił Czerniak.

Do naszego kraju popłynąć ma kwota ponad 3 mld zł. Kołobrzeski armator Marcin Mojsiewicz mówił, że rybacy wiążą ze zwiększoną unijną pulą pieniędzy duże nadzieje.

- Pozwoli nam nie tylko zmodernizować jednostki, ale również przetrzymać okresy ochronne - mówił Mojsiewicz.

Drugim z tematów poruszanych w Kołobrzegu były plany dotyczące przebudowy miejscowego portu. Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, wymaga finansowania państwowego na poziomie kilkuset milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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