Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rusza Szczeciński Festiwal Dumy – tygodniowy cykl wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, którego zwieńczeniem będzie 8. Marsz Równości.

Wydarzenie zaplanowane na 18 lipca to znacznie więcej niż kilkugodzinny spacer. To przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i wspólnego działania. Jest tworzona oddolnie przez osoby zaangażowane w życie szczecińskiej społeczności LGBT-kiu plus.



„Płyniemy po swoje" to hasło o nadziei, ale też o determinacji. Nie prosimy o przywileje – domagamy się praw, które w demokratycznym państwie powinny przysługiwać każdemu. Wiele osób miało nadzieję, że ostatnie zmiany polityczne szybko przełożą się na poprawę sytuacji osób LGBTQ+ w Polsce. Część tej drogi nadal jest przed nami. Dlatego zapraszamy nie tylko osoby queerowe, ale także wszystkich sojuszników i sojuszniczki. Każda obecność na Marszu jest sygnałem, że Szczecin chce być miastem otwartym, bezpiecznym i równym dla wszystkich – mówi Andrzej Witczak, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Lambda Szczecin.



Kulminacją wydarzeń będzie 8. Szczeciński Marsz Równości, który rozpocznie się 18 lipca o godz. 14:00 na Placu Lotników.



Tego samego dnia od godz. 11:00 na Placu Lotników odbędzie się również Piknik Równości z organizacjami społecznymi i partnerami wydarzenia.