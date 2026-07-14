Ponad 46 milionów złotych - tyle Uniwersytet Szczeciński chce otrzymać za ponad dziesięciohektarową działkę przy ulicy Wkrzańskiej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Teren dawnego Alt Buchholz, po przyjęciu nowego Planu Ogólnego Szczecina, może zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.Przeciwko planowanej zabudowie protestują lokalni społecznicy. Jak podkreślał w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przewodnik i inicjator akcji „Uratujmy Alt Buchholz” Artur Krzyżański, teren ma wyjątkową wartość przyrodniczą.- Niedaleko jest przede wszystkim wodozbiór, jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, który łączy ten obszar z Puszczą Wkrzańską. Druga sprawa to jest użytek ekologiczny wzdłuż strumienia Grzędziniec. On się ciągnie jeszcze daleko za Alt Buchholz - dodał Krzyżański.Po uchwaleniu nowego Planu Ogólnego Szczecina radni Koalicji Obywatelskiej Wojciech Kępka i Ewa Jasińska, którzy zagłosowali za jego przyjęciem, złożyli interpelację, w której domagają się sprawdzenia, czy możliwe jest jeszcze wprowadzenie zmian dotyczących tego terenu.Sama Ewa Jasińska podkreślała jednak, że na razie trudno przesądzać, czy zmiana planu będzie możliwa.- Mam nadzieję, aczkolwiek nie mogę niczego obiecać, bo to wymaga głębszych analiz. Nasza interpelacja idzie w kierunku zbadania możliwości, które istnieją. Dopiero kiedy te możliwości zostaną zbadane, będzie można podjąć jakieś dalsze działania - mówiła Jasińska.Przeciwko Planowi Ogólnemu głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekonywał Dariusz Smoliński, po czerwcowym głosowaniu był jeszcze czas na wprowadzenie zmian dotyczących Starego Bukowa.- Zwróćmy uwagę, że plan został przegłosowany w czerwcu. Mieliśmy czas do sierpnia. W naszym przekonaniu te właśnie dwa miesiące przy zaangażowaniu odpowiednim radnych można było wykorzystać na poprawki pewnych kwestii, choćby w przypadku właśnie Starego Bukowa i Alt Buchholz - mówił Smoliński.Spór o przyszłość Alt Buchholz może przenieść się także do sądu. Uchwalony plan ogólny można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak wymaga to wykazania, że jego zapisy naruszają konkretny interes prawny lub zostały przyjęte z naruszeniem procedur.