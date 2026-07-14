Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Spór o przyszłość Alt Buchholz

Region Antoni Stefański

Alt Buchholz Fot. facebook./magiczny.szczecin
Alt Buchholz Fot. facebook./magiczny.szczecin
Ponad 46 milionów złotych - tyle Uniwersytet Szczeciński chce otrzymać za ponad dziesięciohektarową działkę przy ulicy Wkrzańskiej.
Teren dawnego Alt Buchholz, po przyjęciu nowego Planu Ogólnego Szczecina, może zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

Przeciwko planowanej zabudowie protestują lokalni społecznicy. Jak podkreślał w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przewodnik i inicjator akcji „Uratujmy Alt Buchholz” Artur Krzyżański, teren ma wyjątkową wartość przyrodniczą.

- Niedaleko jest przede wszystkim wodozbiór, jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, który łączy ten obszar z Puszczą Wkrzańską. Druga sprawa to jest użytek ekologiczny wzdłuż strumienia Grzędziniec. On się ciągnie jeszcze daleko za Alt Buchholz - dodał Krzyżański.

Po uchwaleniu nowego Planu Ogólnego Szczecina radni Koalicji Obywatelskiej Wojciech Kępka i Ewa Jasińska, którzy zagłosowali za jego przyjęciem, złożyli interpelację, w której domagają się sprawdzenia, czy możliwe jest jeszcze wprowadzenie zmian dotyczących tego terenu.

Sama Ewa Jasińska podkreślała jednak, że na razie trudno przesądzać, czy zmiana planu będzie możliwa.

- Mam nadzieję, aczkolwiek nie mogę niczego obiecać, bo to wymaga głębszych analiz. Nasza interpelacja idzie w kierunku zbadania możliwości, które istnieją. Dopiero kiedy te możliwości zostaną zbadane, będzie można podjąć jakieś dalsze działania - mówiła Jasińska.

Przeciwko Planowi Ogólnemu głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekonywał Dariusz Smoliński, po czerwcowym głosowaniu był jeszcze czas na wprowadzenie zmian dotyczących Starego Bukowa.

- Zwróćmy uwagę, że plan został przegłosowany w czerwcu. Mieliśmy czas do sierpnia. W naszym przekonaniu te właśnie dwa miesiące przy zaangażowaniu odpowiednim radnych można było wykorzystać na poprawki pewnych kwestii, choćby w przypadku właśnie Starego Bukowa i Alt Buchholz - mówił Smoliński.

Spór o przyszłość Alt Buchholz może przenieść się także do sądu. Uchwalony plan ogólny można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak wymaga to wykazania, że jego zapisy naruszają konkretny interes prawny lub zostały przyjęte z naruszeniem procedur.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Jak podkreślał w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przewodnik i inicjator akcji „Uratujmy Alt Buchholz” Artur Krzyżański, teren ma wyjątkową wartość przyrodniczą.
Sama Ewa Jasińska podkreślała jednak, że na razie trudno przesądzać, czy zmiana planu będzie możliwa.
Jak przekonuje Dariusz Smoliński, po czerwcowym głosowaniu był jeszcze czas na wprowadzenie zmian dotyczących Starego Bukowa.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od 08 lipca oglądane 5210 razy)
  2. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od 09 lipca oglądane 4907 razy)
  3. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od 09 lipca oglądane 3702 razy)
  4. Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną i awaryjnie lądował
    (od 11 lipca oglądane 2330 razy)
  5. Rzecznik spółki SPA Klonowica odpowiada radnemu
    (od 08 lipca oglądane 1971 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Woda w podszczecińskiej gminie Dobra znów bezpieczna [WIDEO, ZDJĘCIA]
Historyczna kamienica odzyska dawny blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spacer śladami szczecińskiego Króla tanga [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karmajoga. Dzień Psa w Ogrodach Śródmieście [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin pamiętał o ofiarach ukraińskich nacjonalistów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwsze efekty nowej inwestycji w Dobrej. Ucieszą się piesi i rowerzyści [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty