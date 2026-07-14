Dodatkowe pociągi na Pol'and'Rock Festival

Dodatkowe pociągi dla uczestników Pol'and'Rock Festival ponownie pojadą do Czaplinka.
Na przełomie lipca i sierpnia samorząd województwa uruchomi specjalne połączenia, które mają ułatwić dojazd na festiwal i powrót z imprezy.
Każdego dnia, oprócz regularnych kursów, na trasę wyjedzie około 30 dodatkowych pociągów, w tym także składy nocne. Szczegółowy rozkład jazdy jest już dostępny w internetowych wyszukiwarkach połączeń.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Każdego dnia, oprócz regularnych kursów, na trasę wyjedzie około 30 dodatkowych pociągów, w tym także składy nocne. Szczegółowy rozkład jazdy jest już dostępny w internetowych wyszukiwarkach połączeń.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski