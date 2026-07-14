Newralgiczny odcinek drogi rowerowej powstanie na prawobrzeżu Szczecina

Na Prawobrzeżu powstanie nowy fragment drogi rowerowej. To zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Około 100-metrowy fragment będzie biegł przy ulicy Andrzeja Struga i połączy Rondo Łupaszka z ulicą Wisławy Szymborskiej.
Dzięki niemu, rowerzyści będą mogli płynnie dostać się na istniejącą drogę rowerową, która prowadzi dalej do ulicy Zwierzynieckiej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dzięki niemu, rowerzyści będą mogli płynnie dostać się na istniejącą drogę rowerową, która prowadzi dalej do ulicy Zwierzynieckiej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski