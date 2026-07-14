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Przetarg na przebudowę schroniska w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. swinoujscie.pl
Fot. swinoujscie.pl
Wielka metamorfoza dawnego schroniska w Świnoujściu. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę obiektu przy ulicy Gdyńskiej.
Za ponad 48 milionów złotych powstanie tam nowoczesny kompleks, łączący wsparcie psychologiczne, obsługę miejskich placówek oraz funkcję noclegową. Budynek szkolnego schroniska młodzieżowego przy ulicy Gdyńskiej zyska zupełnie nowe oblicze.

- Projekt zakłada stworzenie tam nowoczesnego kompleksu, który pod jednym dachem połączy aż trzy ważne funkcje - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście. - Będzie Regionalnym Centrum Kryzysowym, także Centrum Usług Wspólnych, czyli taka administracja, która zarządza naszymi placówkami oświatowymi. Pozostanie oczywiście wydzielona część na schronisko młodzieżowe.

Remont ma być kompleksowy. - W ramach prac będzie wybudowanie między innymi windy, bo dzisiaj ten budynek jest bez windy. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyremontowane. Zaplanowano także kompleksową termomodernizację obiektu. Na dachu tego budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna - dodaje Basałygo.

Projekt zyskał 41 mln zł unijnego dofinansowania.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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