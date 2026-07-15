"Piacholepy" w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Zamki, okręty, smoki, a nawet całe miasta z piasku powstają na plaży w Świnoujściu, gdzie trwają "Piacholepy", czyli amatorskie zawody tworzenia budowli z plażowego piachu.

- To są głowy bogów: Posejdon, Zeus i Hades ze swoimi atrybutami. No i oni oczywiście górują nad lasem i miastem, które zaraz będziemy tutaj tworzyć. - Ja buduję lasy...

- W "Piacholepach" mógł wziąć udział każdy. Drużyny mamy maksymalnie czteroosobowe. Mamy 24 teamy składające się z dorosłych, z samych dzieci, no i drużyny mieszane. Są to ekipy z całej Polski; Szczecin, Świnoujście, Kraków, Żory. Wszyscy, którzy są na plaży, mają prawo startu - powiedziała Anna Bogdańska z Ośrodka Sportu i Rekreacji.





- Budujemy zamek, nawet dwa, połączone ze sobą fosą i tego, co będzie pilnował oczywiście, czyli smok. - Za zwierzyniec jestem odpowiedzialna ja z dziećmi, a infrastruktura cała tutaj mąż....

Edycja tekstu: Jacek Rujna, Michał Tesarski

Do udziału zgłosili się uczestnicy z całej Polski wypoczywający nad Bałtykiem, zajrzeliśmy na plażę, by sprawdzić, jak uczestnikom idzie praca i co udało się stworzyć.Na każdego uczestnika czekają upominki, a zwycięzcy otrzymają nagrody specjalne.