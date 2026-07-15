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Plac Solidarności w przebudowie. Na drzewa trzeba zaczekać do jesieni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Na zielony finał trzeba jeszcze poczekać. Przebudowa szczecińskiego placu Solidarności rozpoczęła się pod koniec marca.
Po prawie czterech miesiącach mieszkańcy mówią, że zamiast zapowiadanej zielonej metamorfozy widać głównie chwasty, żwir i wykopy.

- Nic zielonego nie widzę na razie. Jest zielone sielsko, nic ponad to. - Zobaczymy jak będzie, moim zdaniem trzeba zaciekać. - Jak jest od marca to słabo. Kupę ziemi, gruzu i nic więcej. - Wygląda to okropnie, tak codziennie przechodzę tutaj, to 3-4 osoby pracują, więc idzie to mozolnie. - To już widocznie taka nasza polska przywara. Są plany, szumne wejście, a później szara rzeczywistość - mówili.

Odpowiedzialne za inwestycję Muzeum Narodowe zapewnia, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Jesienią na placu zostanie posadzonych 14 drzew sprowadzonych z Holandii, a zakończenie inwestycji nadal planowane jest na 2 grudnia.

- Drzewa zostały zamówione, nie ma ich jeszcze na miejscu, a według informacji od dendrologa będą one sadzone jesienią, bo wtedy panują optymalne warunki do regeneracji systemu korzeniowego i teraz w okresie letnim tych drzew posadzić nie można - tłumaczy rzeczniczka instytucji Magdalena Giętkowska–Gierat.

Obecnie wykonawca m.in. przygotowuje teren pod nowe nasadzenia i kończy betonowanie ściany pamięci. Pełny efekt zielonej zmiany mieszkańcy mają zobaczyć najpewniej dopiero wiosną.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nic zielonego nie widzę na razie. Jest zielone sielsko, nic ponad to. - Zobaczymy jak będzie, moim zdaniem trzeba zaciekać. - Jak jest od marca to słabo. Kupę ziemi, gruzu i nic więcej. - Wygląda to okropnie, tak codziennie przechodzę tutaj, to 3-4 osoby pracują, więc idzie to mozolnie. - To już widocznie taka nasza polska przywara. Są plany, szumne wejście, a później szara rzeczywistość - mówili.
- Drzewa zostały zamówione, nie ma ich jeszcze na miejscu, a według informacji od dendrologa będą one sadzone jesienią, bo wtedy panują optymalne warunki do regeneracji systemu korzeniowego i teraz w okresie letnim tych drzew posadzić nie można - tłumaczy rzeczniczka instytucji Magdalena Giętkowska–Gierat.
Relacja Krzysztofa Cichockiego z programu Tematy i Muzyka
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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