Szczecińscy naukowcy mają naturalny pomysł dla hodowców drobiu

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin] Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]

Substancje naturalne zamiast antybiotyków - takie pomysł na zapobieganie infekcjom bakteryjnym u drobiu mają szczecińscy naukowcy z ZUT.

Jak mówi dr inż. Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach badacze chcą zastosować hydrolaty z mięty i lawendy.



- Ponieważ wykazują one działanie przeciwbakteryjne względem antybiotykoopornych szczepów Escherichia coli, które są w przypadku produkcji drobiarskiej ogromnym problemem - powiedziała.



- Docelowo zamierzmy wyprodukować produkt, który będzie mógł być dostępny dla każdego hodowcy drobiu - dodaje dr Adaszyńska-Skwirzyńska.



- Przede wszystkim będzie miał szersze działanie, ponieważ hydrolaty są to mieszaniny substancji aktywnych i bakterie mają dużo trudniej, żeby się na nie uodpornić, tak jak na pojedynczą substancję antybiotyczną - zaznaczyła.



Badania rozpoczną się we wrześniu i potrwają 12 miesięcy.



Edycja tekstu: Jacek Rujna