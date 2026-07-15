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Szczecińscy naukowcy mają naturalny pomysł dla hodowców drobiu

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Substancje naturalne zamiast antybiotyków - takie pomysł na zapobieganie infekcjom bakteryjnym u drobiu mają szczecińscy naukowcy z ZUT.
Jak mówi dr inż. Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach badacze chcą zastosować hydrolaty z mięty i lawendy.

- Ponieważ wykazują one działanie przeciwbakteryjne względem antybiotykoopornych szczepów Escherichia coli, które są w przypadku produkcji drobiarskiej ogromnym problemem - powiedziała.

- Docelowo zamierzmy wyprodukować produkt, który będzie mógł być dostępny dla każdego hodowcy drobiu - dodaje dr Adaszyńska-Skwirzyńska.

- Przede wszystkim będzie miał szersze działanie, ponieważ hydrolaty są to mieszaniny substancji aktywnych i bakterie mają dużo trudniej, żeby się na nie uodpornić, tak jak na pojedynczą substancję antybiotyczną - zaznaczyła.

Badania rozpoczną się we wrześniu i potrwają 12 miesięcy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ponieważ wykazują one działanie przeciwbakteryjne względem antybiotykoopornych szczepów Escherichia coli, które są w przypadku produkcji drobiarskiej ogromnym problemem - powiedziała.
- Przede wszystkim będzie miał szersze działanie, ponieważ hydrolaty są to mieszaniny substancji aktywnych i bakterie mają dużo trudniej, żeby się na nie uodpornić, tak jak na pojedynczą substancję antybiotyczną - zaznaczyła.

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