Ósmy Szczeciński Marsz Równości przejdzie ulicami miasta

Marsz Równości w Szczecinie - 2022. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Marsz Równości przejdzie ulicami Szczecina. Będzie on kulminacyjnym punktem Szczecińskiego Festiwalu Dumy, który rozpoczął się w poniedziałek wernisażem wystawy „Po queerowych śladach”.





- Przejdziemy głównymi ulicami miasta, startujemy na Placu Lotników, idziemy Aleją Niepodległości, Brama Portowa, Krzywoustego, Aleja Piastów, no i wracamy Złotym Szlakiem Jana Pawła II na Plac Lotników - dodaje Wittczak.



Początek 8. Szczecińskiego Marszu Równości o godzinie 14:00. Zanim się rozpocznie, odbędzie się Piknik Równości z udziałem organizacji pozarządowych, panelami dyskusyjnymi i spotkaniami poświęconymi społeczności LGBTQ+.



Edycja tekstu: Natalia Chodań Przewodniczący stowarzyszenia Lambda Szczecin Andrzej Wittczak zdradza, jaką trasą przejdą uczestnicy wydarzenia.- Przejdziemy głównymi ulicami miasta, startujemy na Placu Lotników, idziemy Aleją Niepodległości, Brama Portowa, Krzywoustego, Aleja Piastów, no i wracamy Złotym Szlakiem Jana Pawła II na Plac Lotników - dodaje Wittczak.Początek 8. Szczecińskiego Marszu Równości o godzinie 14:00. Zanim się rozpocznie, odbędzie się Piknik Równości z udziałem organizacji pozarządowych, panelami dyskusyjnymi i spotkaniami poświęconymi społeczności LGBTQ+.