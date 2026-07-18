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Ósmy Szczeciński Marsz Równości przejdzie ulicami miasta

Region Antoni Stefański

Marsz Równości w Szczecinie - 2022. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Marsz Równości w Szczecinie - 2022. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Marsz Równości przejdzie ulicami Szczecina. Będzie on kulminacyjnym punktem Szczecińskiego Festiwalu Dumy, który rozpoczął się w poniedziałek wernisażem wystawy „Po queerowych śladach”.
Przewodniczący stowarzyszenia Lambda Szczecin Andrzej Wittczak zdradza, jaką trasą przejdą uczestnicy wydarzenia.

- Przejdziemy głównymi ulicami miasta, startujemy na Placu Lotników, idziemy Aleją Niepodległości, Brama Portowa, Krzywoustego, Aleja Piastów, no i wracamy Złotym Szlakiem Jana Pawła II na Plac Lotników - dodaje Wittczak.

Początek 8. Szczecińskiego Marszu Równości o godzinie 14:00. Zanim się rozpocznie, odbędzie się Piknik Równości z udziałem organizacji pozarządowych, panelami dyskusyjnymi i spotkaniami poświęconymi społeczności LGBTQ+.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Przewodniczący stowarzyszenia Lambda Szczecin Andrzej Wittczak zdradza, jaką trasą przejdą uczestnicy wydarzenia.

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