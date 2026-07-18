Kobieca energia rozgrzewa atmosferę na szczecińskiej Łasztowni

Warsztaty taneczne, panele zdrowotne i metamorfozy - to Wakacyjne Miasto Kobiet w pigułce.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Festiwal w piątek wystartował na szczecińskiej Łasztowni. Nasza reporterka Anna Klimczyk przekonała się, że zaproponowana przez organizatorów dawka kobiecej energii, rozgrzewa atmosferę mocniej niż lipcowe słońce.- Zmieniamy kobiety w jeszcze lepsze wersje, jakimi przychodzą. Także upiększamy, podkreślamy ich urody. Tutaj planuję makijaż bardzo delikatny, z tego względu, że uroda jest delikatna i jasna - mówiła makijażystka.- Czekam z niecierpliwością - powiedziała uczestniczka metamorfozy.- Panie przechodzą tutaj przemianę. Wykonywany jest profesjonalny makijaż, fryzura, na koniec jest sesja zdjęciowa. Dodatkowo przede wszystkim gwiazdy. Na scenie zaczyna tańczyć Iwona Pawlowicz - mówiła Barbara Gruszka, dyrektor festiwalu wakacyjne Miasto Kobiet.- Jak pani idzie? Bo widzę, że pełna klasa, nóżki chodzą - dopytywała reporterka Radia Szczecin.- Bardzo jestem skupiona, muszę uważać, liczę, ale staram się - powiedziała uczestniczka warsztatów tanecznych.Przez siedem lat festiwal ten odbywał się w Świnoujściu. Teraz przeniósł się do Szczecina. Potrwa do niedzieli.