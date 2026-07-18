Lisek z Drawska Pomorskiego uratowany

fot. Facebook/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim fot. Facebook/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim fot. Facebook/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

Strażacy z Drawska Pomorskiego uratowali lisa. Zwierzę wplątało się w siatkę i nie mogło się uwolnić.