Lisek z Drawska Pomorskiego uratowany

Strażacy z Drawska Pomorskiego uratowali lisa. Zwierzę wplątało się w siatkę i nie mogło się uwolnić.
Strażaków zawiadomiła mieszkanka Drawska. Ci ruszyli na pomoc i uwolnili lisa z pułapki. Zwierzę było w dobrym stanie zostało wypuszczone do lasu.
W przypadku spotkania z rannym lub uwięzionym dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby, straż leśnia lub najbliższy ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.
W przypadku spotkania z rannym lub uwięzionym dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby, straż leśnia lub najbliższy ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.
Edycja tekstu: Natalia Chodań