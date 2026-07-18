Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

W Dolicach rozpoczyna się Lato Fotografii

Region Małgorzata Frymus

Wystawa w Dolicach. Fot. Szymon Górski
Wystawa w Dolicach. Fot. Szymon Górski
Dolice staną się miejscem spotkania miłośników fotografii, podróży i sztuki. O godz. 17 w sobotę rozpoczyna się tam pierwsza edycja wydarzenia JOT.PEG! 2026, inaugurującego Dolickie Lato Fotografii.
Organizatorzy przygotowali bogaty program: wystawy, spotkania z pasjonatami fotografii, koncerty, taniec oraz atrakcje dla całych rodzin, a gospodarzem wydarzenia jest Gminne Centrum Kultury w Dolicach.

Chcemy spotykać się przez całe wakacje - mówi jeden z organizatorów wydarzenia Szymon Górski.

- W zasadzie trwa już od tygodnia, bo od tygodnia w Dolicach stoi wystawa Grand Press Photo. Mamy taką inaugurację całej tej akcji Dolickie Lato Fotografii. Postanowiliśmy, żeby to potrwało przez całe wakacje i otwarcie oficjalne - powiedział Górski.

Oprócz ekspozycji Grand Press Photo, przygotowaliśmy również kilkanaście innych ekspozycji autorstwa cenionych fotografów i artystów z Dolic, Stargardu i Szczecina - mówi Katarzyna Starkowska.

- Będą fotografie i przyrodnicze, i architektura, i podróżnicze, i portrety. Będą jeszcze imprezy towarzyszące, będą panele dyskusyjne, będą takie imprezy dla dzieci. Także każdy znajdzie coś dla siebie, żeby miło spędzić czas - poinformowała Starkowska.

Dolickie Lato Fotografii rozpocznie się o godzinie 17, wstęp na wszystkie działania jest wolny.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Chcemy spotykać się przez całe wakacje - mówi jeden z organizatorów wydarzenia Szymon Górski.
Ale oprócz ekspozycji Grand Press Photo, przygotowaliśmy również kilkanaście innych ekspozycji autorstwa cenionych fotografów i artystów z Dolic, Stargardu i Szczecina - mówi Katarzyna Starkowska.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze
    (od 14 lipca oglądane 7221 razy)
  2. Komunikat policji po tragicznym wypadku
    (od 14 lipca oglądane 3414 razy)
  3. Szykuje się strajk w Zakładach Chemicznych Police
    (od 14 lipca oglądane 2773 razy)
  4. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od przedwczoraj oglądane 2295 razy)
  5. Mama ruszyła na pomoc swojej topiącej się córce
    (od 15 lipca oglądane 2022 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin wita...niedopałkami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Boa dusiciel jedną z (wielu) atrakcji półkolonii w Pałacu Młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowogard inwestuje w rozwój infrastruktury. To ratunek dla jeziora, jak i dla ruchu drogowego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Brakuje krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Plac Solidarności w przebudowie. Na drzewa trzeba zaczekać do jesieni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty