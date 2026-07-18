W Dolicach rozpoczyna się Lato Fotografii

Dolice staną się miejscem spotkania miłośników fotografii, podróży i sztuki. O godz. 17 w sobotę rozpoczyna się tam pierwsza edycja wydarzenia JOT.PEG! 2026, inaugurującego Dolickie Lato Fotografii.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Organizatorzy przygotowali bogaty program: wystawy, spotkania z pasjonatami fotografii, koncerty, taniec oraz atrakcje dla całych rodzin, a gospodarzem wydarzenia jest Gminne Centrum Kultury w Dolicach.Chcemy spotykać się przez całe wakacje - mówi jeden z organizatorów wydarzenia Szymon Górski.- W zasadzie trwa już od tygodnia, bo od tygodnia w Dolicach stoi wystawa Grand Press Photo. Mamy taką inaugurację całej tej akcji Dolickie Lato Fotografii. Postanowiliśmy, żeby to potrwało przez całe wakacje i otwarcie oficjalne - powiedział Górski.Oprócz ekspozycji Grand Press Photo, przygotowaliśmy również kilkanaście innych ekspozycji autorstwa cenionych fotografów i artystów z Dolic, Stargardu i Szczecina - mówi Katarzyna Starkowska.- Będą fotografie i przyrodnicze, i architektura, i podróżnicze, i portrety. Będą jeszcze imprezy towarzyszące, będą panele dyskusyjne, będą takie imprezy dla dzieci. Także każdy znajdzie coś dla siebie, żeby miło spędzić czas - poinformowała Starkowska.Dolickie Lato Fotografii rozpocznie się o godzinie 17, wstęp na wszystkie działania jest wolny.