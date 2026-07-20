Powalone drzewo przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Uszkodzeniu uległy cztery samochody osobowe - mówi kpt. Bartosz Janicki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

- O godzinie 14.55 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie o drzewie przewróconym na chodnik i jezdnię w rejonie Alei Wojska Polskiego przy numerze 40. Działania służb nadal trwają, a droga jest obecnie zablokowana - powiedział JanickiDo momentu usunięcia drzewa droga była nieprzejezdna.