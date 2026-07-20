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W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dwie poszkodowane kobiety w Chojnie. Ciało jednej z nich znaleziono o godzinie 10. Zmarła przed przybyciem na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego.
Druga poszkodowana została zaopatrzona i przewieziona do szpitala - poinformowała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

- Dwa zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do poszkodowanych kobiet. Na miejscu pracowała również policja. Do zdarzenia doszło w przestrzeni prywatnej, więc to jedyne informacje, jakich mogą udzielić - powiedziała Dorochowicz.

Policjanci zatrzymali 21-latka, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Poszukiwania młodego mężczyzny trwały trzy godziny. Prowadzili je policjanci z Gryfina i Szczecina, a także strażacy z OSP. Do działań użyto również dronów. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Według nieoficjalnych informacji, zatrzymany to syn zmarłej kobiety.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Druga poszkodowana została opatrzona i przewieziona do szpitala - poinformowała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

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