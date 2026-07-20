W nadmorskim lesie mógł rozbić się aliancki samolot

Nietypowe znalezisko na prawym brzegu Świnoujścia. Pracownicy muzeum podejrzewają, że w lesie mogą leżeć szczątki brytyjskiego samolotu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jeden z mieszkańców poszedł zbierać jagody, kiedy natknął się na rozkopany dół, wokół którego leżały kawałki aluminium oraz spalona amunicja. Mężczyzna zaniósł jeden z metalowych elementów do Muzeum Obrony Wybrzeża.Po wstępnych oględzinach muzealnicy wysnuli hipotezę, że mogą być to szczątki brytyjskiego samolotu z okresu II Wojny Światowej. Sprawą teraz zajmie się wojewódzki konserwator zabytków.