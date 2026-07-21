Syreny alarmowe zawyją w Szczecinie i całym województwie

To tylko ćwiczenia- informują służby. Testy syren alarmowych odbędą się w ramach ogólnopolskiej akcji ALARM-26.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Służby apelują do mieszkańców o spokój - informuje Piotr Pieleszek z biura prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.- Mieszkańcy i turyści, którzy usłyszą trzyminutowy modulowany dźwięk ogłaszający próbny alarm albo trzyminutowy dźwięk ciągły odwołujący go, nie muszą podejmować żadnych działań, jedynie śledzić komunikaty - dodaje Pieleszek.Ćwiczenia mają sprawdzić działanie systemu. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące ich słyszalności na maila urzędu miasta do piątku- dodaje Dariusz Sadowski ze Szczecińskiego magistratu.- Prosimy o wskazanie nazwy ulicy, numeru ulicy i stopnia słyszalności. Czy było słychać słabo, dobrze, bardzo dobrze. Czy może jak ktoś wiedział, że te syreny, po rozmowie ze znajomym, gdzieś tam w innej części miasta były słyszalne, a w tym momencie, tam gdzie była dana osoba, nie było ich w ogóle słychać, to też prosimy o taką informację - mówi Sadowski.Dźwięki z syren alarmowych będą słyszalne w godzinach od 7 do 19. Obecnie w Szczecinie działa 77 syren, a jeszcze w tym roku miasto planuje montaż kolejnych 30 urządzeń.