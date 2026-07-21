Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Syreny alarmowe zawyją w Szczecinie i całym województwie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Urząd Miasta Szczecin/Archiwum
Fot. Urząd Miasta Szczecin/Archiwum
To tylko ćwiczenia- informują służby. Testy syren alarmowych odbędą się w ramach ogólnopolskiej akcji ALARM-26.
Test syren alarmowych

Test syren alarmowych

Służby apelują do mieszkańców o spokój - informuje Piotr Pieleszek z biura prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

- Mieszkańcy i turyści, którzy usłyszą trzyminutowy modulowany dźwięk ogłaszający próbny alarm albo trzyminutowy dźwięk ciągły odwołujący go, nie muszą podejmować żadnych działań, jedynie śledzić komunikaty - dodaje Pieleszek.

Ćwiczenia mają sprawdzić działanie systemu. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące ich słyszalności na maila urzędu miasta do piątku- dodaje Dariusz Sadowski ze Szczecińskiego magistratu.

- Prosimy o wskazanie nazwy ulicy, numeru ulicy i stopnia słyszalności. Czy było słychać słabo, dobrze, bardzo dobrze. Czy może jak ktoś wiedział, że te syreny, po rozmowie ze znajomym, gdzieś tam w innej części miasta były słyszalne, a w tym momencie, tam gdzie była dana osoba, nie było ich w ogóle słychać, to też prosimy o taką informację - mówi Sadowski.

Dźwięki z syren alarmowych będą słyszalne w godzinach od 7 do 19. Obecnie w Szczecinie działa 77 syren, a jeszcze w tym roku miasto planuje montaż kolejnych 30 urządzeń.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Służby apelują do mieszkańców o spokój - informuje Piotr Pieleszek z biura prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Ćwiczenia mają sprawdzić działanie systemu. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące ich słyszalności na maila urzędu miasta do piątku- dodaje Dariusz Sadowski ze Szczecińskiego magistratu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Festiwale, koncerty, czyli dzieje się w Świnoujściu
    (od 16 lipca oglądane 13091 razy)
  2. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od wczoraj oglądane 3654 razy)
  3. Tragiczny wypadek na DK10
    (od wczoraj oglądane 2611 razy)
  4. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od 16 lipca oglądane 2538 razy)
  5. Mama ruszyła na pomoc swojej topiącej się córce
    (od 15 lipca oglądane 2142 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]
Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Równości przeszedł ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty