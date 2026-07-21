Rekordowa rekrutacja na wyższe uczelnie w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny przyjął ponad 16 tys. zgłoszeń, Uniwersytet Szczeciński ponad 10 tys. Liczba zgłoszeń na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wzrosła o ponad jedną trzecią, a Politechnika Morska zarejestrowała ponad 2650 kandydatów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko, prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powiedziała, że główną przyczyną tego zjawiska była tzw. kumulacja roczników.- Z jednej strony się cieszymy, że mamy aż tylu chętnych, aczkolwiek pragnę podkreślić, że to dopiero początek rekrutacji. Te pierwsze listy są listami rankingowymi, które dają krótki czas na doniesienie dokumentów - dodała Dziedziejko.- Tych zgłoszeń jest dużo, a na naszą uczelnie przyjeżdżają kandydaci z całego kraju - powiedziała dr inż. Agnieszka Deja, prorektor ds. studenckich Politechniki Morskiej w Szczecinie.- Faktycznie mamy już wielu kandydatów, którzy się zameldowali z teczkami, niemalże na drugi dzień od razu rano pociągiem nocnym zmierzali ku nam. Faktycznie chcą studiować, nawet dzisiaj rozmawiałam z kandydatką z Gdańska - dodała Deja.Łącznie na cztery największe szczecińskie uczelnie w internetowym systemie rekrutacyjnym aplikowało ponad 30 tysięcy osób.