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Rekordowa rekrutacja na wyższe uczelnie w Szczecinie

Region Anna Klimczyk

Fot. Pixabay/geralt (CC0 domena publiczna)
Fot. Pixabay/geralt (CC0 domena publiczna)
Pomorski Uniwersytet Medyczny przyjął ponad 16 tys. zgłoszeń, Uniwersytet Szczeciński ponad 10 tys. Liczba zgłoszeń na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wzrosła o ponad jedną trzecią, a Politechnika Morska zarejestrowała ponad 2650 kandydatów.
Chętnych na studia na PUM jest dwa razy więcej niż rok temu

Chętnych na studia na PUM jest dwa razy więcej niż rok temu

Rekordowa rekrutacja na uniwerek
Prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko, prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powiedziała, że główną przyczyną tego zjawiska była tzw. kumulacja roczników.

- Z jednej strony się cieszymy, że mamy aż tylu chętnych, aczkolwiek pragnę podkreślić, że to dopiero początek rekrutacji. Te pierwsze listy są listami rankingowymi, które dają krótki czas na doniesienie dokumentów - dodała Dziedziejko.

- Tych zgłoszeń jest dużo, a na naszą uczelnie przyjeżdżają kandydaci z całego kraju - powiedziała dr inż. Agnieszka Deja, prorektor ds. studenckich Politechniki Morskiej w Szczecinie.

- Faktycznie mamy już wielu kandydatów, którzy się zameldowali z teczkami, niemalże na drugi dzień od razu rano pociągiem nocnym zmierzali ku nam. Faktycznie chcą studiować, nawet dzisiaj rozmawiałam z kandydatką z Gdańska - dodała Deja.

Łącznie na cztery największe szczecińskie uczelnie w internetowym systemie rekrutacyjnym aplikowało ponad 30 tysięcy osób.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko, prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powiedziała, że główną przyczyną tego zjawiska była tzw. kumulacja roczników.
Tych zgłoszeń jest dużo, a na naszą uczelnie przyjeżdżają kandydaci z całego kraju - powiedziała dr inż. Agnieszka Deja, prorektor ds. studenckich Politechniki Morskiej w Szczecinie.

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