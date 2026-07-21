Dramatyczne chwile i bohaterska postawa kierowców w tunelu pod Świną

Mężczyzna, który zasłabł w poniedziałkowy wieczór za kierownicą, przeżył dzięki natychmiastowej reakcji innych uczestników ruchu. do zdarzenia doszło w świnoujskim tunelu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Kierowca jadący tunelem pod Świną nagle stracił przytomność, zatrzymał auto, wychodząc z pojazdu, osunął się na jezdnię. Świadkowie tego zdarzenia natychmiast zablokowali pas ruchu i ruszyli na ratunek. Służby medyczne zabrały poszkodowanego do szpitala. Dzięki ludzkiej empatii nie doszło dziś do tragedii.Służby przypominają, że w takich sytuacjach, jeśli widzimy zagrożenie w tunelu, należy włączyć światła awaryjne, zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi i wyłączyć silnik. Pomoc należy wezwać, korzystając z najbliższej niszy alarmowej.W świnoujskim tunelu znajduje się ich 29 po obu stronach jezdni.