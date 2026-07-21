Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Dramatyczne chwile i bohaterska postawa kierowców w tunelu pod Świną

Region Joanna Maraszek

Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Mężczyzna, który zasłabł w poniedziałkowy wieczór za kierownicą, przeżył dzięki natychmiastowej reakcji innych uczestników ruchu. do zdarzenia doszło w świnoujskim tunelu.
Kierowca jadący tunelem pod Świną nagle stracił przytomność, zatrzymał auto, wychodząc z pojazdu, osunął się na jezdnię. Świadkowie tego zdarzenia natychmiast zablokowali pas ruchu i ruszyli na ratunek. Służby medyczne zabrały poszkodowanego do szpitala. Dzięki ludzkiej empatii nie doszło dziś do tragedii.

Służby przypominają, że w takich sytuacjach, jeśli widzimy zagrożenie w tunelu, należy włączyć światła awaryjne, zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi i wyłączyć silnik. Pomoc należy wezwać, korzystając z najbliższej niszy alarmowej.

W świnoujskim tunelu znajduje się ich 29 po obu stronach jezdni.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Festiwale, koncerty, czyli dzieje się w Świnoujściu
    (od 16 lipca oglądane 13091 razy)
  2. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od wczoraj oglądane 3654 razy)
  3. Tragiczny wypadek na DK10
    (od wczoraj oglądane 2611 razy)
  4. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od 16 lipca oglądane 2538 razy)
  5. Mama ruszyła na pomoc swojej topiącej się córce
    (od 15 lipca oglądane 2142 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]
Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Równości przeszedł ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty