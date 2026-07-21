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To będzie największy i najdroższy ring drogowy w Polsce

Region Tomasz Domański

Fot. GDDKiA
Fot. GDDKiA
Za niemal 8,5 miliarda złotych w ciągu 7 lat powstanie Zachodnia Obwodnica Szczecina.
Marszałek województwa Olgierd Geblewicz mówi, że obecne ciągi komunikacyjne są mocno przeciążone i nowa arteria pozwoli odkorkować coraz częściej zapychającą się drogę ekspresową w kierunku Świnoujścia czy Kołobrzegu.

- Mamy dwa pasy z Berlina, dwa pasy z Gorzowa, za chwilę będziemy mieli w pełni dwa pasy z Bydgoszczy. Mamy dwa pasy na Gdańsk, dwa pasy na Świnoujście i to się wszystko łączy na jednym odcinku, w chwili obecnej wspólnego przebiegu drogi S3 i S6 znowu na dwóch pasach - tłumaczy Geblewicz.

Szef zachodniopomorskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner informuje, że prace już się rozpoczęły, kolejne nadejdą wraz z początkiem drążenia tunelu.

- Mamy już zawarte umowy z trzema wykonawcami na odcinku od Kołbaskowa do Goleniowa, a czwarta umowa już jest bardzo zaawansowana. Widać ją na obwodnicy Warzymic i Przecławia. Tam już budowany jest nowy węzeł Kołbaskowo, który będzie wpinał zachodnie obejście do autostrady A6 - dodaje Lendner.

Wykonawcą odcinka Kołbaskowo - Szczecin Zachód jest PORR. Firma NDI zrealizuje zadanie na linii Szczecin Zachód - Police. Tunel pod Odrą wybuduje polsko-tureckie konsorcjum firm NDI/DOĞUŞ.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Marszałek województwa Olgierd Geblewicz mówi, że obecne ciągi komunikacyjne są mocno przeciążone i nowa arteria pozwoli odkorkować coraz częściej zapychającą się drogę ekspresową w kierunku Świnoujścia czy Kołobrzegu.
Szef zachodniopomorskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner informuje, że prace już się rozpoczęły, kolejne nadejdą wraz z początkiem drążenia tunelu.

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