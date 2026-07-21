Dwóch kierowców "pod wpływem" zatrzymano w Kołobrzegu

Dwaj kierowcy pod wpływem alkoholu i substancji odurzających zatrzymani w Kołobrzegu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Policjanci z drogówki podczas kontroli zatrzymali 46-latka, który prowadził "na podwójnym gazie". Podczas badania okazało się, że ma w wydychanym powietrzu prawie 0,7 promila alkoholu.Drugi z zatrzymanych tego dnia to 31-latek - badanie narkotesterem wykazało, że był pod wpływem substancji niedozwolonych. Po badaniu w laboratorium mężczyźnie mogą zostać postawione zarzuty.