Miliony z programu Dobry Start trafią do dzieci z regionu

Prawie 8,5 mln zł wypłaconych w ramach świadczenia 300+ w Zachodniopomorskiem.

Edycja tekstu: Michał Król

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie uczniów mogą składać wnioski o 300 zł dofinansowania na zakup podręczników, zeszytów albo innego wyposażenia niezbędnego do nauki - przypomina Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.- Do tej pory w Zachodniopomorskiem wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 65 tys. wniosków na ponad 91 000 dzieci. Środki już trafiają na konta rodziców, łącznie niemal 8,4 mln zł - mówi Jagielski.W całym kraju do ZUS wpłynęło prawie 1,5 mln wniosków na ponad 2 miliony dzieci, a wypłaty w skali ogólnopolskiej to prawie 173 mln zł.Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Rodzic może otrzymać 300+ raz do roku, bez względu na swoje dochody. Czas na złożenie wniosku minie 30 listopada.