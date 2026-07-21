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Miliony z programu Dobry Start trafią do dzieci z regionu

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Surprising_Media (domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Surprising_Media (domena publiczna)
Prawie 8,5 mln zł wypłaconych w ramach świadczenia 300+ w Zachodniopomorskiem.
Od 1 lipca rodzice i opiekunowie uczniów mogą składać wnioski o 300 zł dofinansowania na zakup podręczników, zeszytów albo innego wyposażenia niezbędnego do nauki - przypomina Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.

- Do tej pory w Zachodniopomorskiem wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 65 tys. wniosków na ponad 91 000 dzieci. Środki już trafiają na konta rodziców, łącznie niemal 8,4 mln zł - mówi Jagielski.

W całym kraju do ZUS wpłynęło prawie 1,5 mln wniosków na ponad 2 miliony dzieci, a wypłaty w skali ogólnopolskiej to prawie 173 mln zł.

Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Rodzic może otrzymać 300+ raz do roku, bez względu na swoje dochody. Czas na złożenie wniosku minie 30 listopada.

Edycja tekstu: Michał Król
Od 1 lipca rodzice i opiekunowie uczniów mogą składać wnioski o 300 zł dofinansowania na zakup podręczników, zeszytów albo innego wyposażenia niezbędnego do nauki - przypomina Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.

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