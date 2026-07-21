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4-latek sam na placu zabaw. Mandat dla rodziców

Region Przemysław Polanin

Fot. Pixabay/daschorsch (domena publiczna CC0)
Fot. Pixabay/daschorsch (domena publiczna CC0)
Wakacje nie zwalniają z odpowiedzialności i czujności - przekonali się o tym w Ustroniu Morskim rodzice czteroletniego dziecka pozostawionego bez opieki na placu zabaw. Pomogła reakcja świadka i policja.
Na numer alarmowy miejscowej policji zadzwoniła kobieta, która powiadomiła mundurowych, że na placu zabaw przebywa dziecko bez opieki dorosłych. Mundurowi pojawili się na miejscu i w rozmowie z dzieckiem poznali jego imię. Usłyszeli też, że maluch przebywa na wczasach z rodzicami, jednak nie jest w stanie trafić do miejsca zakwaterowania. Policjanci sprawdzili okoliczne obiekty, a następnie zabrali dziecko na ustroński posterunek. Po blisko trzech godzinach matka chłopca zgłosiła jego zaginięcie.

Dziecko wróciło do rodziców, a całe zdarzenie zakończyło się dla nich mandatem w wysokości 500 zł.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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