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Unijne pieniądze na remont magistratu w Wałczu

Region Krystian Martinka

Miasto Wałcz. Fot. Miasto i Gmina Wałcz
Miasto Wałcz. Fot. Miasto i Gmina Wałcz
Ponad 4 miliony złotych dla Wałcza. Tamtejszy magistrat przejdzie remont za środki unijne.
Jeden z budynków Urzędu Miasta zostanie dostosowany do obecnych standardów. Ocieplone zostaną między innymi ściany wewnętrzne, wymienione mają być elementy okien i drzwi, zainstalowana zostanie także fotowoltaika.

Modernizacja ma zaoszczędzić ponad 100 megawatów energii cieplnej rocznie. Inwestycja zmniejszy również emisję gazów cieplarnianych o ponad 37 ton każdego roku działania budynku.

Jest to kolejne dofinansowanie unijne przyznane Gminie Miejskiej Wałcz. Gmina otrzymała dotychczas prawie 30 tysięcy złotych z programu „Nasze Zwierzaki”, jak środki i na projekt „Most Pokoleń-młodzi i seniorzy dla Wałcza".

Edycja tekstu: Michał Król

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