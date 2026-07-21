Unijne pieniądze na remont magistratu w Wałczu

Ponad 4 miliony złotych dla Wałcza. Tamtejszy magistrat przejdzie remont za środki unijne.

Edycja tekstu: Michał Król

Jeden z budynków Urzędu Miasta zostanie dostosowany do obecnych standardów. Ocieplone zostaną między innymi ściany wewnętrzne, wymienione mają być elementy okien i drzwi, zainstalowana zostanie także fotowoltaika.Modernizacja ma zaoszczędzić ponad 100 megawatów energii cieplnej rocznie. Inwestycja zmniejszy również emisję gazów cieplarnianych o ponad 37 ton każdego roku działania budynku.Jest to kolejne dofinansowanie unijne przyznane Gminie Miejskiej Wałcz. Gmina otrzymała dotychczas prawie 30 tysięcy złotych z programu „Nasze Zwierzaki”, jak środki i na projekt „Most Pokoleń-młodzi i seniorzy dla Wałcza".