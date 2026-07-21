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Obok Kościna przejedzie 260 tysięcy ciężarówek. Mieszkańcy protestują, a inwestor uspokaja

Region Sławomir Orlik

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin/Archiwum]
Będziemy minimalizować uciążliwości dla mieszkańców - zapewnia przedstawiciel spółki, która chce wydobywać kruszywo w Kościnie w gminie Dobra.
Mieszkańcy Kościna nie chcą budowy żwirowni. Obawiają się m.in. hałasu i pyłu

Mieszkańcy Kościna nie chcą budowy żwirowni. Obawiają się m.in. hałasu i pyłu

Firma CT Szczecin w ubiegłym tygodniu złożyła dokumenty dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej na wydobycie ok. 8 mln ton kruszywa. Surowiec jest potrzebny do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Część mieszkańców protestuje, bo taka inwestycja powinna być realizowana na terenach górniczych, a nie rolnych - uważa Danuta Misztal ze Stowarzyszenia "Dobra-Nasza!".

- Jest to hałas, zapylenie i zagrożenie dla ujęć wody, które znajdują się tutaj. W momencie, kiedy powstanie ta żwirownia, nasze studnie po prostu wyschną - mówi Misztal.

8 mln ton to ok. 260 tys. ciężarówek. Transport do składowiska będzie odbywać się po drodze technicznej, z dala od Kościna - zapewniał Adam Wyszomirski z CT Szczecin.

- Uciążliwość tego będzie minimalna, hałas będzie minimalny, drgania w domach będą minimalne. Eksploatacja będzie prowadzona tylko i wyłącznie powyżej zwierciadła wód gruntowych. To jest tak zwana eksploatacja na sucho. My mamy udokumentowane złoże na 7 lat eksploatacji, później ten teren zostanie w 100 procentach zrekultowany, też w kierunku rolnym - mówi Wyszomirski.

Adam Wyszomirski dodał, że z tytułu opłaty eksploatacyjnej do gminy Dobra mają trafić co najmniej 4 mln zł.

W sprawie decyzji środowiskowej opinie mają wyrazić m.in. miejscowi radni. Z kolei teren, na którym ma powstać inwestycja jest dzierżawiony od Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, jej przedstawiciel nie chciał rozmawiać na ten temat.

Edycja tekstu: Michał Król
Część mieszkańców protestuje, bo taka inwestycja powinna być realizowana na terenach górniczych, a nie rolnych - uważa Danuta Misztal ze Stowarzyszenia "Dobra-Nasza!".
8 mln ton to ok. 260 tys. ciężarówek. Transport do składowiska będzie odbywać się po drodze technicznej, z dala od Kościna - zapewniał Adam Wyszomirski z CT Szczecin.

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