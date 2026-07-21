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W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Tu przeszłość spotyka się z przyszłością i cenne zbiory zyskują nowe życie. Pracownia Digitalizacji w Książnicy Pomorskiej została oficjalnie otwarta.
Można tu zeskanować zbiory i udostępnić je cyfrowo - wyjaśnił Paweł Musiał, kierownik działu Reprografii i Digitalizacji Zbiorów.

- Ta pracownia istniała już w Książnicy. Dzisiaj otwieramy nową salę z nowymi urządzeniami, z trzema skanerami, które stanowią już taki spójny system digitalizacji. Czyli dla różnych zbiorów mamy różne skanery i to zapisuje do pliku, który możemy później odczytać - poinformował Musiał.

Są to najnowocześniejsze skanery - dodał Przemysław Wraga, dyrektor Książnicy Pomorskiej.

- To są skanery specjalistyczne, które są dostosowane do skanowania zbiorów bibliotecznych. My musimy te zbiory, które gromadzimy w swoich magazynach oczywiście chronić dla przyszłych pokoleń w takiej formie niezmienionej, jaką my zastaliśmy - powiedział Wraga.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Interreg.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Można tu zeskanować zbiory i udostępnić je cyfrowo - wyjaśnił Paweł Musiał, kierownik działu Reprografii i Digitalizacji Zbiorów.
Są to najnowocześniejsze skanery - dodał Przemysław Wraga, dyrektor Książnicy Pomorskiej.
Relacja Anny Klimczyk z programu Tematy i Muzyka
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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