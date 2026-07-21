W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tu przeszłość spotyka się z przyszłością i cenne zbiory zyskują nowe życie. Pracownia Digitalizacji w Książnicy Pomorskiej została oficjalnie otwarta.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Można tu zeskanować zbiory i udostępnić je cyfrowo - wyjaśnił Paweł Musiał, kierownik działu Reprografii i Digitalizacji Zbiorów.- Ta pracownia istniała już w Książnicy. Dzisiaj otwieramy nową salę z nowymi urządzeniami, z trzema skanerami, które stanowią już taki spójny system digitalizacji. Czyli dla różnych zbiorów mamy różne skanery i to zapisuje do pliku, który możemy później odczytać - poinformował Musiał.Są to najnowocześniejsze skanery - dodał Przemysław Wraga, dyrektor Książnicy Pomorskiej.- To są skanery specjalistyczne, które są dostosowane do skanowania zbiorów bibliotecznych. My musimy te zbiory, które gromadzimy w swoich magazynach oczywiście chronić dla przyszłych pokoleń w takiej formie niezmienionej, jaką my zastaliśmy - powiedział Wraga.Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Interreg.