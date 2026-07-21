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W Choszcznie otwarto nowy punkt RCK

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Mieszkańcy powiatu choszczeńskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia w kryzysie życiowym. Przy ulicy Bolesława Chrobrego 27 w Choszcznie otwarto nowy punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego.
To miejsce, w którym można otrzymać wsparcie specjalistów - tłumaczy koordynator centrum Patrycja Zalewska.

- Może być problem w związku, problem sfery psychicznej, ale też problemy wychowawcze z dzieckiem. Zapraszamy każdego, kto tylko czuje się, że potrzebuje pomocy, czuje, że jest zagubiony, nie do końca odnajduje się w dzisiejszych realiach i po prostu chce z kimś porozmawiać - poinformowała Zalewska.

Pracownicy otrzymali też nowy samochód. Dzięki temu mogą dotrzeć do każdego mieszkańca - dodaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Monika Rodykow.

- Specjaliści jeżdżą w teren do osób potrzebujących, które są niemobilne, jednak również jeżdżą do szkół, które nas potrzebują, jeżdżą na pogadanki z uczniami, jeżdżą na zebrania z rodzicami, jak również spotykają się z kadrą szkół i innych instytucji - wyjaśniła Rodykow.

Regionalne Centrum Kryzysowe w Choszcznie jest otwarte od poniedziałku do piątku. Udzielane tam wsparcie jest darmowe i nie wymaga skierowania lekarskiego. Działanie nowego punktu zostało dofinansowane kwotą ponad 4 milionów złotych. Środki pochodzą z funduszy unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
To miejsce, w którym można otrzymać wsparcie specjalistów - tłumaczy koordynator centrum Patrycja Zalewska.
Pracownicy otrzymali też nowy samochód. Dzięki temu mogą dotrzeć do każdego mieszkańca - dodaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Monika Rodykow.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu Tematy i Muzyka

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