Kołobrzeskie szkoły przeprowadzą latem wymianę okien

Urząd Marszałkowski przekazał pieniądze na wymianę okien w kołobrzeskich szkołach. Prace są szczególnie istotne biorąc pod uwagę zabytkowy charakter obiektów.

Edycja tekstu: Michał Król

Urząd Marszałkowski przekazał łącznie blisko 167 tysięcy złotych dla Liceum im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Krzywoustego.Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że jest to kolejny krok w kierunku renowacji zabytkowego budynku „Kopernika”.- Te środki pozwolą nam dostosować stolarkę okienną do historycznych tradycji i układów. Do tego będziemy dążyli, tak jak w ostatnich latach inwestowaliśmy w zabytkową aulę - mówi Tessikowski.Dyrektor szkoły branżowej Magdalena Barna zaznacza, że z kolei w jej budynku konieczna jest lepsza cyrkulacja powietrza.- Nasza sala gimnastyczna wymagała polepszenia standardu użytkowania, czyli automatycznego otwierania okien - mówi Barna.W obu szkołach prace powinny zostać przeprowadzone jeszcze w czasie wakacji.