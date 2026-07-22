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Kołobrzeskie szkoły przeprowadzą latem wymianę okien

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Urząd Marszałkowski przekazał pieniądze na wymianę okien w kołobrzeskich szkołach. Prace są szczególnie istotne biorąc pod uwagę zabytkowy charakter obiektów.
Urząd Marszałkowski przekazał łącznie blisko 167 tysięcy złotych dla Liceum im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Krzywoustego.

Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że jest to kolejny krok w kierunku renowacji zabytkowego budynku „Kopernika”.

- Te środki pozwolą nam dostosować stolarkę okienną do historycznych tradycji i układów. Do tego będziemy dążyli, tak jak w ostatnich latach inwestowaliśmy w zabytkową aulę - mówi Tessikowski.

Dyrektor szkoły branżowej Magdalena Barna zaznacza, że z kolei w jej budynku konieczna jest lepsza cyrkulacja powietrza.

- Nasza sala gimnastyczna wymagała polepszenia standardu użytkowania, czyli automatycznego otwierania okien - mówi Barna.

W obu szkołach prace powinny zostać przeprowadzone jeszcze w czasie wakacji.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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