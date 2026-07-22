Podejrzany o zabójstwo trafił do aresztu

Areszt dla 21-latka podejrzanego o zabójstwo swojej matki i ranienie babci. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Gryfinie na wniosek prokuratury.



Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godz. 10. Poszukiwania młodego mężczyzny trwały trzy godziny. Prowadzili je policjanci z Gryfina i Szczecina, a także strażacy z OSP. Do działań użyto również dronów.





Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Za dokonane zabójstwo, jak i usiłowanie zabójstwa grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia włącznie.

Edycja tekstu: Michał Król

Do tragedii doszło w miniony poniedziałek w Chojnie.- Sąd uznał, że należy zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, bo mężczyzna mógłby podjąć działania, aby uniknąć poniesienia tej kary, czyli ukryć się, uciec, wpływać na zeznania świadka, ale także na przykład popełnić przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu tych świadków - mówi Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.