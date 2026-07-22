Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Podejrzany o zabójstwo trafił do aresztu

Region Tomasz Domański

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Areszt dla 21-latka podejrzanego o zabójstwo swojej matki i ranienie babci. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Gryfinie na wniosek prokuratury.
Miał zabić matkę i próbować pozbawić życia babcię. 21-latek usłyszał zarzuty

Miał zabić matkę i próbować pozbawić życia babcię. 21-latek usłyszał zarzuty

Mężczyzna zatrzymany po śmierci kobiety w Chojnie
Do tragedii doszło w miniony poniedziałek w Chojnie.

- Sąd uznał, że należy zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, bo mężczyzna mógłby podjąć działania, aby uniknąć poniesienia tej kary, czyli ukryć się, uciec, wpływać na zeznania świadka, ale także na przykład popełnić przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu tych świadków - mówi Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godz. 10. Poszukiwania młodego mężczyzny trwały trzy godziny. Prowadzili je policjanci z Gryfina i Szczecina, a także strażacy z OSP. Do działań użyto również dronów.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Za dokonane zabójstwo, jak i usiłowanie zabójstwa grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia włącznie.

Edycja tekstu: Michał Król
Areszt dla 21-latka podejrzanego o zabójstwo swojej matki i ranienie babci. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Gryfinie na wniosek prokuratury.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:29 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Festiwale, koncerty, czyli dzieje się w Świnoujściu
    (od 16 lipca oglądane 13134 razy)
  2. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od przedwczoraj oglądane 3803 razy)
  3. Tragiczny wypadek na DK10
    (od przedwczoraj oglądane 3232 razy)
  4. Miał zabić matkę i próbować pozbawić życia babcię. 21-latek usłyszał zarzuty
    (od wczoraj oglądane 2830 razy)
  5. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od 16 lipca oglądane 2594 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Pomorzany mają swój „trójkąt bermudzki” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]
Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty