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Labirynt nie działa od blisko 20 lat. Teraz przejdzie wyczekiwany remont [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Rozpoczyna się remont szczecińskiej fontanny Labirynt na Placu Zwycięstwa. Charakterystyczny obiekt - rzeźba autorstwa profesora Ryszarda Wilka - nie działa od prawie 20 lat.
Zakres prowadzonych prac jest bardzo szeroki, a pierwsza woda tryśnie z fontanny prawdopodobnie w następnym sezonie - mówi Paulina Łątka, rzecznik Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

- Przede wszystkim obejmuje on rekonstrukcję samej rzeźby w oparciu o wykonaną wcześniej inwentaryzację oraz projekt konserwatorski. Dodatkowo także wykonanie nowej niecki, nowej komory instalacyjnej, instalacji zraszającej, odwodnienia oraz nowego oświetlenia - mówi Łątka.

Mieszkańcy czekają na rezultat renowacji.

- Mało mamy fontann w Szczecinie, więc ta jedna się przyda. - Bardzo dobrze. Cieszymy się i oby więcej takich inwestycji w Szczecinie. - Zadbać, nie rozbierać. Wystarczy popatrzeć na mozaikę "Kosmosu", którą zabudowano i jej nie widać. I nasza ściana płaczu z kwiatami. Można zepsuć bardzo szybko, a odbudować trochę gorzej. - W sumie dobrze, bo jest to taki punkt, gdzie jest dużo ludzi, więc będzie jakieś widowisko. - Zobaczymy jak będzie gotowa. Jak będzie źle znowu zrobiona, to będziemy prosili o zrobienie jeszcze ładniejszej - mówią Szczecinianie.

Renowacja "Labiryntu" ma się zakończyć pod koniec października. Koszt remontu wyniesie 685 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Zakres prowadzonych prac jest bardzo szeroki, a pierwsza woda tryśnie z fontanny prawdopodobnie w następnym sezonie - mówi Paulina Łątka, rzecznik Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
Mieszkańcy czekają na rezultat renowacji.

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